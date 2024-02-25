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Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины - РИА Новости, 25.02.2024
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10:42 25.02.2024 (обновлено: 12:34 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html
Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины
Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины - РИА Новости, 25.02.2024
Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины
На сельскохозяйственной выставке в Париже фермер обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:42
2024-02-25T12:34
в мире
украина
киев
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На сельскохозяйственной выставке в Париже фермер обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к собственной стране, передает BFM TV."Огромные суммы на Украину. &lt;...&gt; Огромные суммы, а нам дали крохи", — пожаловался аграрий.Макрон пытался возразить, что Франция достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство, однако фермер ответил, что доходы сельхозпроизводителей каждый год падают на десять процентов.Накануне фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон. Президент в этот момент находился на втором этаже здания и собирался пообщаться с представителями отрасли и профсоюзов. Часть из них готовы встретиться с Макроном, но многие выступают против, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".Шестнадцатого февраля Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, и предусматривает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в этом году. Кроме того, договор касается поставок современного военного оборудования, обучения солдат и укрепления оборонной индустрии Украины.
https://ria.ru/20240224/fermery-1929257205.html
https://ria.ru/20240219/front-1928238581.html
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в мире, украина, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО
Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины

Французский фермер раскритиковал Макрона за поддержку Украины

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На сельскохозяйственной выставке в Париже фермер обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к собственной стране, передает BFM TV.
"Огромные суммы на Украину. <...> Огромные суммы, а нам дали крохи", — пожаловался аграрий.
Фермеры освистали Макрона на выставке в Париже - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Протестующие в Париже фермеры забросали полицию яйцами
Вчера, 11:31
Макрон пытался возразить, что Франция достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство, однако фермер ответил, что доходы сельхозпроизводителей каждый год падают на десять процентов.
Накануне фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон. Президент в этот момент находился на втором этаже здания и собирался пообщаться с представителями отрасли и профсоюзов. Часть из них готовы встретиться с Макроном, но многие выступают против, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".
Шестнадцатого февраля Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, и предусматривает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в этом году. Кроме того, договор касается поставок современного военного оборудования, обучения солдат и укрепления оборонной индустрии Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину
19 февраля, 14:08
 
В миреУкраинаКиевЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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