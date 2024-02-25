https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html

Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины

Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины - РИА Новости, 25.02.2024

Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины

На сельскохозяйственной выставке в Париже фермер обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T10:42

2024-02-25T10:42

2024-02-25T12:34

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На сельскохозяйственной выставке в Париже фермер обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к собственной стране, передает BFM TV."Огромные суммы на Украину. <...> Огромные суммы, а нам дали крохи", — пожаловался аграрий.Макрон пытался возразить, что Франция достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство, однако фермер ответил, что доходы сельхозпроизводителей каждый год падают на десять процентов.Накануне фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон. Президент в этот момент находился на втором этаже здания и собирался пообщаться с представителями отрасли и профсоюзов. Часть из них готовы встретиться с Макроном, но многие выступают против, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".Шестнадцатого февраля Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, и предусматривает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в этом году. Кроме того, договор касается поставок современного военного оборудования, обучения солдат и укрепления оборонной индустрии Украины.

https://ria.ru/20240224/fermery-1929257205.html

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в мире, украина, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато