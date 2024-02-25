https://ria.ru/20240225/lukashenko-1929363722.html

Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией

Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва могут ссориться в вопросах экономики, но сотрудничество в сфере безопасности – святое. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:03

2024-02-25T12:03

2024-02-25T13:16

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва могут ссориться в вопросах экономики, но сотрудничество в сфере безопасности – святое."У нас были разные времена (в отношениях с Россией – ред.)… В экономике, дипломатии и политике все может быть, мы можем ссориться и прочее, но общая безопасность - это святое", — заявил Лукашенко во время общения с журналистами в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов.Он напомнил, что ранее предупреждал российских партнеров, что "наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться".

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359710.html

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Ольга Фомченкова

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире, парламентские выборы в белоруссии — 2024