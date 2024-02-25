https://ria.ru/20240225/lukashenko-1929363722.html
Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией
Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва могут ссориться в вопросах экономики, но сотрудничество в сфере безопасности – святое. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:03
2024-02-25T12:03
2024-02-25T13:16
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парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва могут ссориться в вопросах экономики, но сотрудничество в сфере безопасности – святое."У нас были разные времена (в отношениях с Россией – ред.)… В экономике, дипломатии и политике все может быть, мы можем ссориться и прочее, но общая безопасность - это святое", — заявил Лукашенко во время общения с журналистами в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов.Он напомнил, что ранее предупреждал российских партнеров, что "наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться".
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире, парламентские выборы в белоруссии — 2024
Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, В мире, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
Лукашенко высказался о сотрудничестве с Россией
Лукашенко: с Россией можно ссориться из-за экономики, но безопасность это святое
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва могут ссориться в вопросах экономики, но сотрудничество в сфере безопасности – святое.
"У нас были разные времена (в отношениях с Россией – ред.)… В экономике, дипломатии и политике все может быть, мы можем ссориться и прочее, но общая безопасность - это святое", — заявил Лукашенко во время общения с журналистами в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов.
Он напомнил, что ранее предупреждал российских партнеров, что "наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться".
Белоруссия всегда будет едина с Россией, заявил Лукашенко