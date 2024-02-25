https://ria.ru/20240225/kuleba-1929347976.html
Кулеба сделал неожиданное заявление о потерянных территориях
Кулеба сделал неожиданное заявление о потерянных территориях - РИА Новости, 25.02.2024
Кулеба сделал неожиданное заявление о потерянных территориях
Утраченные ВСУ позиции не имеют стратегического значения, заявил в интервью ABC глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Мы действительно потеряли территории, но они... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:29
2024-02-25T09:29
2024-02-25T09:52
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Утраченные ВСУ позиции не имеют стратегического значения, заявил в интервью ABC глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта", — сказал он.На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия
Кулеба сделал неожиданное заявление о потерянных территориях
Кулеба назвал потери ВСУ в территориях не имеющими стратегического значения