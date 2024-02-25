https://ria.ru/20240225/krym-1929330224.html

В Турции заявили об угрозе мировой войны из-за Крыма

В Турции заявили об угрозе мировой войны из-за Крыма - РИА Новости, 25.02.2024

В Турции заявили об угрозе мировой войны из-за Крыма

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что попытка военной интервенции Украины в... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T02:02

2024-02-25T02:02

2024-02-25T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма развяжет Третью мировую войну. Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма. Это явно означает Третью мировую войну. Если нынешнее неонацистское правительство на Украине совершит те же ошибки, что и нацисты предыдущих поколений, они пострадают от последствий. Как тогда народ полуострова вместе сопротивлялся нацистам, так и сегодня он будет вместе противостоять неонацистам", — сказал Сель. По его словам, у Крыма не было в 2014 году другой альтернативы, кроме как стать частью России. "Крым получил самоопределение и был присоединен к России в 2014 году в результате демократического референдума. Позиция Крыма в международной политике ясна. Попытки вынести это на обсуждение бесполезны. Вопрос был закрыт с 2014 года и больше никогда не открывался", - подчеркнул Сель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929263303.html

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в мире, россия, украина, турция, унвер сель, владимир зеленский, владимир путин, оон