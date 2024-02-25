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Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии - РИА Новости, 25.02.2024
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии
В Латвии разразился скандал после выпуска финансируемым государством порталом LSM комикса с солдатами ВСУ, которые были изображены в виде свиней, сообщает... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T01:25
2024-02-25T01:25
2024-02-25T12:31
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Латвии разразился скандал после выпуска финансируемым государством порталом LSM комикса с солдатами ВСУ, которые были изображены в виде свиней, сообщает Delfi.Как говорится в статье, в опубликованном ко второй годовщине начала спецоперации на Украине комиксе изображены свиньи в военной форме, изображающие украинских солдат, публикация стала объектом "широкой критики со стороны интернет-пользователей".Изначально редакция LSM, реагируя на возмущение пользователей, заявила, что в данном комиксе свиньи могут быть строителями, пассажирами поездов или участниками спортивных игр. "Свиные комиксы" — это еженедельные комиксы LSM о текущих событиях в Латвии и мире.Однако позднее было опубликовано пояснение главного редактора портала Марты Церавас, признавшей, что конкретный выпуск "Свиных комиксов" о конфликте на Украине был "не в том месте и не в то время". Она принесла извинения пользователям, а сам выпуск удалили с портала.При этом художница, создавшая указанный комикс, прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что "Свиные комиксы" всегда поддерживают Украину".Вместе с тем Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) Латвии призвал омбудсмена общественных медиа Анду Рожукалне дать оценку публикации LSM.
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в мире, латвия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Латвия, Украина, Вооруженные силы Украины
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии
В Латвии разразился скандал после выпуска комикса с солдатами ВСУ в виде свиней
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Латвии разразился скандал после выпуска финансируемым государством порталом LSM комикса с солдатами ВСУ, которые были изображены в виде свиней, сообщает Delfi.
Как говорится в статье, в опубликованном ко второй годовщине начала спецоперации на Украине
комиксе изображены свиньи в военной форме, изображающие украинских солдат, публикация стала объектом "широкой критики со стороны интернет-пользователей".
Изначально редакция LSM, реагируя на возмущение пользователей, заявила, что в данном комиксе свиньи могут быть строителями, пассажирами поездов или участниками спортивных игр. "Свиные комиксы" — это еженедельные комиксы LSM о текущих событиях в Латвии и мире.
Однако позднее было опубликовано пояснение главного редактора портала Марты Церавас, признавшей, что конкретный выпуск "Свиных комиксов" о конфликте на Украине был "не в том месте и не в то время". Она принесла извинения пользователям, а сам выпуск удалили с портала.
При этом художница, создавшая указанный комикс, прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что "Свиные комиксы" всегда поддерживают Украину".
Вместе с тем Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) Латвии призвал омбудсмена общественных медиа Анду Рожукалне дать оценку публикации LSM.
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