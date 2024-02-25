https://ria.ru/20240225/komiks-1929328800.html

Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии

Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии - РИА Новости, 25.02.2024

Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии

В Латвии разразился скандал после выпуска финансируемым государством порталом LSM комикса с солдатами ВСУ, которые были изображены в виде свиней, сообщает... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T01:25

2024-02-25T01:25

2024-02-25T12:31

в мире

латвия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Латвии разразился скандал после выпуска финансируемым государством порталом LSM комикса с солдатами ВСУ, которые были изображены в виде свиней, сообщает Delfi.Как говорится в статье, в опубликованном ко второй годовщине начала спецоперации на Украине комиксе изображены свиньи в военной форме, изображающие украинских солдат, публикация стала объектом "широкой критики со стороны интернет-пользователей".Изначально редакция LSM, реагируя на возмущение пользователей, заявила, что в данном комиксе свиньи могут быть строителями, пассажирами поездов или участниками спортивных игр. "Свиные комиксы" — это еженедельные комиксы LSM о текущих событиях в Латвии и мире.Однако позднее было опубликовано пояснение главного редактора портала Марты Церавас, признавшей, что конкретный выпуск "Свиных комиксов" о конфликте на Украине был "не в том месте и не в то время". Она принесла извинения пользователям, а сам выпуск удалили с портала.При этом художница, создавшая указанный комикс, прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что "Свиные комиксы" всегда поддерживают Украину".Вместе с тем Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) Латвии призвал омбудсмена общественных медиа Анду Рожукалне дать оценку публикации LSM.

https://ria.ru/20240223/bezhentsy-1929171119.html

латвия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, украина, вооруженные силы украины