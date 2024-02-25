Рейтинг@Mail.ru
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 25.02.2024 (обновлено: 12:31 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/komiks-1929328800.html
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии - РИА Новости, 25.02.2024
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии
В Латвии разразился скандал после выпуска финансируемым государством порталом LSM комикса с солдатами ВСУ, которые были изображены в виде свиней, сообщает... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T01:25
2024-02-25T12:31
в мире
латвия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Латвии разразился скандал после выпуска финансируемым государством порталом LSM комикса с солдатами ВСУ, которые были изображены в виде свиней, сообщает Delfi.Как говорится в статье, в опубликованном ко второй годовщине начала спецоперации на Украине комиксе изображены свиньи в военной форме, изображающие украинских солдат, публикация стала объектом "широкой критики со стороны интернет-пользователей".Изначально редакция LSM, реагируя на возмущение пользователей, заявила, что в данном комиксе свиньи могут быть строителями, пассажирами поездов или участниками спортивных игр. "Свиные комиксы" — это еженедельные комиксы LSM о текущих событиях в Латвии и мире.Однако позднее было опубликовано пояснение главного редактора портала Марты Церавас, признавшей, что конкретный выпуск "Свиных комиксов" о конфликте на Украине был "не в том месте и не в то время". Она принесла извинения пользователям, а сам выпуск удалили с портала.При этом художница, создавшая указанный комикс, прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что "Свиные комиксы" всегда поддерживают Украину".Вместе с тем Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) Латвии призвал омбудсмена общественных медиа Анду Рожукалне дать оценку публикации LSM.
https://ria.ru/20240223/bezhentsy-1929171119.html
латвия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4609be34a664c92cf2f5579dd503aa2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Латвия, Украина, Вооруженные силы Украины
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии

В Латвии разразился скандал после выпуска комикса с солдатами ВСУ в виде свиней

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины в Риге
Флаги Латвии и Украины в Риге - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии и Украины в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Латвии разразился скандал после выпуска финансируемым государством порталом LSM комикса с солдатами ВСУ, которые были изображены в виде свиней, сообщает Delfi.
Как говорится в статье, в опубликованном ко второй годовщине начала спецоперации на Украине комиксе изображены свиньи в военной форме, изображающие украинских солдат, публикация стала объектом "широкой критики со стороны интернет-пользователей".
© LSMКартинка из комикса про ВСУ, опубликованного порталом LSM
Картинка из комикса про ВСУ, опубликованного порталом LSM
© LSM
Картинка из комикса про ВСУ, опубликованного порталом LSM
Изначально редакция LSM, реагируя на возмущение пользователей, заявила, что в данном комиксе свиньи могут быть строителями, пассажирами поездов или участниками спортивных игр. "Свиные комиксы" — это еженедельные комиксы LSM о текущих событиях в Латвии и мире.
Однако позднее было опубликовано пояснение главного редактора портала Марты Церавас, признавшей, что конкретный выпуск "Свиных комиксов" о конфликте на Украине был "не в том месте и не в то время". Она принесла извинения пользователям, а сам выпуск удалили с портала.
При этом художница, создавшая указанный комикс, прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что "Свиные комиксы" всегда поддерживают Украину".
Вместе с тем Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) Латвии призвал омбудсмена общественных медиа Анду Рожукалне дать оценку публикации LSM.
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Пятнадцать тысяч". СМИ раскрыли, что произошло с украинцами в Британии
23 февраля, 16:38
 
В миреЛатвияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала