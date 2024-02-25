https://ria.ru/20240225/kinolog-1929332711.html
Кинолог объяснил, что нельзя делать с собакой
Кинолог объяснил, что нельзя делать с собакой - РИА Новости, 25.02.2024
Кинолог объяснил, что нельзя делать с собакой
Собак, которые зимой отправляются на прогулку без удовольствия, можно приучить к холоду, но методы, используемые человеком для собственной закалки, в данном... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T03:07
2024-02-25T03:07
2024-02-25T05:37
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Собак, которые зимой отправляются на прогулку без удовольствия, можно приучить к холоду, но методы, используемые человеком для собственной закалки, в данном случае неприменимы, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."В том понимании, в каком закаливается человек, собаку закаливать нельзя. Обливание ледяной водой лучше оставить для тех, кто занимается моржеванием. Питомца нужно мягко приучать к холодам и делать это заранее, а не в момент, когда наступили морозы. Начинайте с прогулок без собачьей одежды в умеренные холода, сначала выходите ненадолго, постепенно увеличивая время", – сказал специалист.Особенно опасным, по его словам, закаливание может быть для тех питомцев, у которых есть хронические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой или с опорно-двигательным аппаратом.Чтобы приучить собаку к морозам, он посоветовал начать гулять без специальной одежды, когда на улице еще нет сильных холодов. Если первое время собака будет быстро проситься домой, не стоит ее удерживать на улице, а продолжительность прогулки можно увеличивать постепенно.Кинолог напомнил, что не всем собакам нужна одежда. Например, не стоит одевать в теплые комбинезоны питомцев с густым подшерстком или очень активных собак. Из-за этого животные могут стать чувствительными к холодам и отказываться гулять даже при несильном морозе. Чтобы собака не замерзла, лучше добавить в прогулку активные игры, бег за мячом или диском, отметил он."Также вы можете чаще проветривать квартиру зимой, открывайте окна на 5-10 минут, это будет полезно не только для питомца, но и для человека. Позаботьтесь и о том, чтобы место собаки находилось подальше от теплых батарей, не переживайте за любимца, дома он точно не будет мерзнуть", - обратил внимание президент РКФ. Он также призвал внимательно отнестись к своим питомцам владельцев голых собак, беременных, животных с хроническими заболеваниями, питомцев с артритом, щенков, а также тех, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Они могут быстро переохладиться, поэтому с ними лучше просто погулять поменьше. О переохлаждении могут сказать несколько сигналов: питомец постоянно переступает с лапы на лапу или поджимает их под себя, а уши стали сильно холодными. В этом случае лучше заканчивать прогулку и возвращаться домой, заметил Голубев.
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Собак, которые зимой отправляются на прогулку без удовольствия, можно приучить к холоду, но методы, используемые человеком для собственной закалки, в данном случае неприменимы, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"В том понимании, в каком закаливается человек, собаку закаливать нельзя. Обливание ледяной водой лучше оставить для тех, кто занимается моржеванием. Питомца нужно мягко приучать к холодам и делать это заранее, а не в момент, когда наступили морозы. Начинайте с прогулок без собачьей одежды в умеренные холода, сначала выходите ненадолго, постепенно увеличивая время", – сказал специалист.
Особенно опасным, по его словам, закаливание может быть для тех питомцев, у которых есть хронические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой или с опорно-двигательным аппаратом.
Чтобы приучить собаку к морозам, он посоветовал начать гулять без специальной одежды, когда на улице еще нет сильных холодов. Если первое время собака будет быстро проситься домой, не стоит ее удерживать на улице, а продолжительность прогулки можно увеличивать постепенно.
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Кинолог напомнил, что не всем собакам нужна одежда. Например, не стоит одевать в теплые комбинезоны питомцев с густым подшерстком или очень активных собак. Из-за этого животные могут стать чувствительными к холодам и отказываться гулять даже при несильном морозе. Чтобы собака не замерзла, лучше добавить в прогулку активные игры, бег за мячом или диском, отметил он.
"Также вы можете чаще проветривать квартиру зимой, открывайте окна на 5-10 минут, это будет полезно не только для питомца, но и для человека. Позаботьтесь и о том, чтобы место собаки находилось подальше от теплых батарей, не переживайте за любимца, дома он точно не будет мерзнуть", - обратил внимание президент РКФ.
Он также призвал внимательно отнестись к своим питомцам владельцев голых собак, беременных, животных с хроническими заболеваниями, питомцев с артритом, щенков, а также тех, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Они могут быстро переохладиться, поэтому с ними лучше просто погулять поменьше. О переохлаждении могут сказать несколько сигналов: питомец постоянно переступает с лапы на лапу или поджимает их под себя, а уши стали сильно холодными. В этом случае лучше заканчивать прогулку и возвращаться домой, заметил Голубев.
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