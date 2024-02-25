https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья - РИА Новости, 25.02.2024
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50 процентов, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на местных риелторов. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T04:20
2024-02-25T04:20
2024-02-25T13:25
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50 процентов, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на местных риелторов.Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала в TikTok, что "такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было", при этом цены "пробивают дно", упав на 50%."Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей. Кто такое решение не принял, пока не готовы уступать с (скидкой) минус 50%", - заявила она.По ее словам, квартиры в городе покупают люди, "которые живут еще восточнее Харькова", жители пригорода и Харьковской области "мигрируют" в город, где благодаря падению цен они могут купить жилье вдвое дешевле рынка. "При этом редко харьковчане покупают у харьковчан", — добавила она.Как пишет "Страна.ua", местные риелторы заявляют, что предложение выставленных на продажу квартир с каждым днем увеличивается, многие хотят срочно продать жилье в городе. По этой причине они не исключают, что цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.
https://ria.ru/20240223/alleya-1929222511.html
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в мире, харьков, украина, харьковская область
В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
"Страна.ua": жители Харькова начали срочно продавать жильё со скидкой до 50%