Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 25.02.2024 (обновлено: 13:25 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья - РИА Новости, 25.02.2024
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50 процентов, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на местных риелторов. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T04:20
2024-02-25T13:25
в мире
харьков
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50 процентов, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на местных риелторов.Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала в TikTok, что "такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было", при этом цены "пробивают дно", упав на 50%."Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей. Кто такое решение не принял, пока не готовы уступать с (скидкой) минус 50%", - заявила она.По ее словам, квартиры в городе покупают люди, "которые живут еще восточнее Харькова", жители пригорода и Харьковской области "мигрируют" в город, где благодаря падению цен они могут купить жилье вдвое дешевле рынка. "При этом редко харьковчане покупают у харьковчан", — добавила она.Как пишет "Страна.ua", местные риелторы заявляют, что предложение выставленных на продажу квартир с каждым днем увеличивается, многие хотят срочно продать жилье в городе. По этой причине они не исключают, что цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.
https://ria.ru/20240223/alleya-1929222511.html
https://ria.ru/20240211/vsu-1926682882.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, харьковская область
В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья

"Страна.ua": жители Харькова начали срочно продавать жильё со скидкой до 50%

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50 процентов, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на местных риелторов.
Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала в TikTok, что "такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было", при этом цены "пробивают дно", упав на 50%.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В Харькове облили краской аллею памяти погибших советских воинов
23 февраля, 23:48
"Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей. Кто такое решение не принял, пока не готовы уступать с (скидкой) минус 50%", - заявила она.
По ее словам, квартиры в городе покупают люди, "которые живут еще восточнее Харькова", жители пригорода и Харьковской области "мигрируют" в город, где благодаря падению цен они могут купить жилье вдвое дешевле рынка. "При этом редко харьковчане покупают у харьковчан", — добавила она.
Как пишет "Страна.ua", местные риелторы заявляют, что предложение выставленных на продажу квартир с каждым днем увеличивается, многие хотят срочно продать жилье в городе. По этой причине они не исключают, что цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.
Украинский солдат в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию
11 февраля, 13:00
 
В миреХарьковУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала