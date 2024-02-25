https://ria.ru/20240225/imuschestvo-1929387105.html

Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов

Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 25.02.2024

Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов

Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице на сумму в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:16

2024-02-25T15:16

2024-02-25T15:16

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майкл гоув

дэвид кэмерон

евросоюз

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице на сумму в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 1,4 миллиарда долларов) и на эти деньги обеспечить жильем беженцев из Украины, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на его письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву. "Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность... российских олигархов в Лондоне и продать ее для того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов. Продажа активов, которые, по словам мэра, оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов, могли бы пойти на обеспечение доступного жилья для украинцев, которые переехали в Лондон...", - говорится на сайте радиокомпании, ознакомившейся с содержанием письма. Мэр британской столицы приветствует попытки правительства конфисковать собственность представителей российской элиты, однако предпринимаемые меры, по его мнению, "не заходят достаточно далеко". Ранее глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

https://ria.ru/20240225/sunak-1929343376.html

https://ria.ru/20240224/aktivy-1929227293.html

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в мире, лондон, украина, россия, садик хан, майкл гоув, дэвид кэмерон, евросоюз