Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов
Мэр Лондона Хан призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице на сумму в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 1,4 миллиарда долларов) и на эти деньги обеспечить жильем беженцев из Украины, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на его письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву.
"Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность... российских олигархов в Лондоне и продать ее для того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов. Продажа активов, которые, по словам мэра, оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов, могли бы пойти на обеспечение доступного жилья для украинцев, которые переехали в Лондон...", - говорится на сайте радиокомпании, ознакомившейся с содержанием письма.
Мэр британской столицы приветствует попытки правительства конфисковать собственность представителей российской элиты, однако предпринимаемые меры, по его мнению, "не заходят достаточно далеко".
Ранее глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.