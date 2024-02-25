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Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 25.02.2024
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15:16 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/imuschestvo-1929387105.html
Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов
Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 25.02.2024
Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов
Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице на сумму в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:16
2024-02-25T15:16
в мире
лондон
украина
россия
садик хан
майкл гоув
дэвид кэмерон
евросоюз
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице на сумму в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 1,4 миллиарда долларов) и на эти деньги обеспечить жильем беженцев из Украины, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на его письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву. "Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность... российских олигархов в Лондоне и продать ее для того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов. Продажа активов, которые, по словам мэра, оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов, могли бы пойти на обеспечение доступного жилья для украинцев, которые переехали в Лондон...", - говорится на сайте радиокомпании, ознакомившейся с содержанием письма. Мэр британской столицы приветствует попытки правительства конфисковать собственность представителей российской элиты, однако предпринимаемые меры, по его мнению, "не заходят достаточно далеко". Ранее глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
https://ria.ru/20240225/sunak-1929343376.html
https://ria.ru/20240224/aktivy-1929227293.html
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в мире, лондон, украина, россия, садик хан, майкл гоув, дэвид кэмерон, евросоюз
В мире, Лондон, Украина, Россия, Садик Хан, Майкл Гоув, Дэвид Кэмерон, Евросоюз
Лондон призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов

Мэр Лондона Хан призвал конфисковать имущество россиян на 1,4 миллиарда долларов

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице на сумму в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 1,4 миллиарда долларов) и на эти деньги обеспечить жильем беженцев из Украины, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на его письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву.
"Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность... российских олигархов в Лондоне и продать ее для того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов. Продажа активов, которые, по словам мэра, оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов, могли бы пойти на обеспечение доступного жилья для украинцев, которые переехали в Лондон...", - говорится на сайте радиокомпании, ознакомившейся с содержанием письма.
Промышленная ловля трески - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Что русскому рыба, то британцу голод
22 февраля, 08:00
Мэр британской столицы приветствует попытки правительства конфисковать собственность представителей российской элиты, однако предпринимаемые меры, по его мнению, "не заходят достаточно далеко".
Ранее глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
"Нанесение ударов". Сунак сделал дерзкое заявление о России
08:47
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов
Вчера, 01:17
 
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