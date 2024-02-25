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Умер актер Владимир Гуляев - РИА Новости, 25.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:49 25.02.2024 (обновлено: 12:58 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/gulyaev-1929369031.html
Умер актер Владимир Гуляев
Умер актер Владимир Гуляев - РИА Новости, 25.02.2024
Умер актер Владимир Гуляев
Народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска", режиссер и актер Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:49
2024-02-25T12:58
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска", режиссер и актер Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Коми-Пермяцкого драмтеатра."Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела", — говорится в заявлении.Прощание с артистом состоится 27 февраля.Владимир Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. В 1963 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1956 года служил в Коми-Пермяцком окружном драматическом театре имени М. Горького в Кудымкаре. В 1969 году был назначен главным режиссером. Член Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)", лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского.
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Культура, Справки, РСФСР
Умер актер Владимир Гуляев

Народный артист России Владимир Гуляев умер на 93-м году жизни

© Фото : Коми-Пермяцкий национальный ордена "Знак Почёта" драматический театр им. М. ГорькогоРежиссер Владимир Гуляев
Режиссер Владимир Гуляев - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Коми-Пермяцкий национальный ордена "Знак Почёта" драматический театр им. М. Горького
Режиссер Владимир Гуляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска", режиссер и актер Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Коми-Пермяцкого драмтеатра.
"Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела", — говорится в заявлении.
Прощание с артистом состоится 27 февраля.
Владимир Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. В 1963 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1956 года служил в Коми-Пермяцком окружном драматическом театре имени М. Горького в Кудымкаре. В 1969 году был назначен главным режиссером. Член Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)", лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского.
 
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