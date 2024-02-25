Германия увеличит помощь Украине на сто миллионов евро
МИД ФРГ: Германия увеличит объемы гумпомощи Украине на сто миллионов евро
Рейхстаг в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Германия приняла решение увеличить объемы выделяемой Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов евро, доведя общую сумму до 1 миллиарда евро, сообщил МИД ФРГ.
В настоящее время глава МИД ФРГ Анналена Бербок находится с визитом на Украине, в рамках которого она вчера посетила Одессу, а сегодня - Николаев.
"Наша помощь Украине, прежде всего, состоит в поддержке людей на местах. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро", - приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Германия является вторым по величине донором помощи Украине после США.
Ранее кабмин ФРГ сообщал, что общий объем помощи от Германии Украине составил 32 млрд евро за два года. С 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощь "на общую сумму около 32 млрд евро - в виде гуманитарной поддержки, прямых выплат или в виде вооружений", уточняло правительство ФРГ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.