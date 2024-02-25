https://ria.ru/20240225/forum-1929417769.html

Тульская область презентовала свой спортивный потенциал на форуме "Россия"

Тульская область презентовала свой спортивный потенциал на форуме "Россия" - РИА Новости, 25.02.2024

Тульская область презентовала свой спортивный потенциал на форуме "Россия"

Посетители стенда Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье могли поучаствовать в мастер-классах по шахматам и велоспорту, а... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:20

2024-02-25T19:20

2024-02-25T19:20

тульская область

тульская область

россия

тула

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Посетители стенда Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье могли поучаствовать в мастер-классах по шахматам и велоспорту, а также в интерактивах с призами от профессиональных клубов региона — "Тулицы", "Арсенала", АКМ и велокоманды Marathon-Tula, сообщает пресс-служба регионального правительства. Все желающие смогли познакомиться с историей тульского велоспорта, посетив фотозону "Тула – колыбель велоспорта на треке". По данным пресс-службы, стенд региона посетили министр спорта России Олег Матыцин и президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков. В рамках пленарного заседания "Успехи развития сферы физической культуры и спорта" Минспорта России замгубернатора Тульской области Сергей Егоров презентовал всесезонный спортивный кластер с крытым футбольным манежем и открытым полем в микрорайоне Юго-Восточный города Тулы. "В нашем регионе активно реализуется проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Благодаря ему создается современная спортивная инфраструктура. Так, за последние годы построено два футбольных манежа, 19 площадок ГТО и продолжается строительство спортивного комплекса с бассейном. Все больше людей приобщается к здоровому образу жизни", - приводит пресс-служба слова Егорова. Кроме того, в рамках программы Дня спорта состоялась презентация тульской паралимпийской велокоманды "Армада". "В Тульской области поддерживают все виды спорта, с любовью относятся к велоспорту и паралимпийским дисциплинам. Отрадно, что одна из самых титулованных команд России будет представлять нашу область, мы верим, что каждый из вас будет продвигать спортивный престиж региона в России и далеко за ее пределами. Добивайтесь самых высоких результатов, мы верим в вас!" - сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев, его слова приводит пресс-служба. Большая часть команды "Армада" состоит из туляков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин оказывает большое внимание и поддержку развитию паралимпийского движения в регионе. И благодаря его решению команда будет представлять регион на крупнейших международных и всероссийских соревнованиях. "Тула славится своими спортивными проектами и достижениями. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию велоспорта в регионе, за что ему огромное спасибо. Потому что велоспорт – это очень сложный, технологичный и дорогостоящий вид спорта. Мы, в свою очередь, будем стараться показывать результаты самого высокого уровня", - сказал член команды "Армада", трехкратный чемпион мира по паравелоспорту на треке Алексей Обыдёнов.

https://ria.ru/20240208/brendy-1926262249.html

https://ria.ru/20240110/tula-1920596663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, россия, тула, выставка-форум "россия"