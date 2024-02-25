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В Москве прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 25.02.2024
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Шоубиз
 
22:51 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/festival-1929438779.html
В Москве прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
В Москве прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 25.02.2024
В Москве прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершился в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:51
2024-02-25T22:51
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершился в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Три дня смотрели фильмы, плакали, смеялись, писали письма ребятам на фронт, думали, как помочь, пели. Что мы только не делали: объединялись, общались. У нас "Время героев" называется фестиваль, и в этом году к нему добавилась вторая фраза: "Время быть вместе", и мне кажется, что мы смогли это сделать", - заявила генеральный продюсер фестиваля RT.Док: "Время героев" Екатерина Яковлева. За три дня работы фестиваля было показано 27 документальных фильмов, из которых 10 были премьерными. "Вы знаете, за эти три дня мы поняли, что мы не только вместе, мы поняли, что нас много, потому что то, что было на открытии, то, что я видела сегодня утром, когда в 10 утра в воскресенье полный зал людей смотрит кино Макса Фадеева "У края бездны". Это было просто потрясающе", - добавила Яковлева. Также зрители и участники фестиваля почтили минутой молчания павших бойцов СВО. Всех авторов и режиссеров документальных фильмов "RT.Док: Время героев" наградили памятными дипломами. Специально для "RT.Док: Время героев" за полтора дня до его начала поэт Анна Долгарева и группа "Зверобой" написали песню фестиваля "Время героев".
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РИА Новости
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москва, общество
Шоубиз, Москва, Общество
В Москве прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

В Москве завершился второй фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВывеска международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Вывеска международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Вывеска международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев". Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершился в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Три дня смотрели фильмы, плакали, смеялись, писали письма ребятам на фронт, думали, как помочь, пели. Что мы только не делали: объединялись, общались. У нас "Время героев" называется фестиваль, и в этом году к нему добавилась вторая фраза: "Время быть вместе", и мне кажется, что мы смогли это сделать", - заявила генеральный продюсер фестиваля RT.Док: "Время героев" Екатерина Яковлева.
За три дня работы фестиваля было показано 27 документальных фильмов, из которых 10 были премьерными.
"Вы знаете, за эти три дня мы поняли, что мы не только вместе, мы поняли, что нас много, потому что то, что было на открытии, то, что я видела сегодня утром, когда в 10 утра в воскресенье полный зал людей смотрит кино Макса Фадеева "У края бездны". Это было просто потрясающе", - добавила Яковлева.
Также зрители и участники фестиваля почтили минутой молчания павших бойцов СВО.
Всех авторов и режиссеров документальных фильмов "RT.Док: Время героев" наградили памятными дипломами.
Специально для "RT.Док: Время героев" за полтора дня до его начала поэт Анна Долгарева и группа "Зверобой" написали песню фестиваля "Время героев".
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
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