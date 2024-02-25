https://ria.ru/20240225/festival-1929438779.html

В Москве прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

В Москве прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 25.02.2024

В Москве прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершился в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:51

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершился в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Три дня смотрели фильмы, плакали, смеялись, писали письма ребятам на фронт, думали, как помочь, пели. Что мы только не делали: объединялись, общались. У нас "Время героев" называется фестиваль, и в этом году к нему добавилась вторая фраза: "Время быть вместе", и мне кажется, что мы смогли это сделать", - заявила генеральный продюсер фестиваля RT.Док: "Время героев" Екатерина Яковлева. За три дня работы фестиваля было показано 27 документальных фильмов, из которых 10 были премьерными. "Вы знаете, за эти три дня мы поняли, что мы не только вместе, мы поняли, что нас много, потому что то, что было на открытии, то, что я видела сегодня утром, когда в 10 утра в воскресенье полный зал людей смотрит кино Макса Фадеева "У края бездны". Это было просто потрясающе", - добавила Яковлева. Также зрители и участники фестиваля почтили минутой молчания павших бойцов СВО. Всех авторов и режиссеров документальных фильмов "RT.Док: Время героев" наградили памятными дипломами. Специально для "RT.Док: Время героев" за полтора дня до его начала поэт Анна Долгарева и группа "Зверобой" написали песню фестиваля "Время героев".

https://ria.ru/20240225/festival-1929433180.html

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