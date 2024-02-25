https://ria.ru/20240225/festival-1929413160.html

На Всемирном фестивале молодежи представят зоны русской красоты

На Всемирном фестивале молодежи представят зоны русской красоты - РИА Новости, 25.02.2024

На Всемирном фестивале молодежи представят зоны русской красоты

Зоны русской красоты представят участникам Всемирного фестиваля молодежи бортпроводницы, которые научат делать свои узнаваемые прически и макияж, рассказала... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T18:37

2024-02-25T18:37

2024-02-25T18:37

москва

россия

владимир путин

аэрофлот

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Зоны русской красоты представят участникам Всемирного фестиваля молодежи бортпроводницы, которые научат делать свои узнаваемые прически и макияж, рассказала журналистам Валентина Гребнева, заместитель директора департамента продаж и маркетинга ПАО "Аэрофлот". Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания откроется на территории Парка науки и искусств "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодежи, общая площадь авиагавани со 112 экспозиционным пространствами составит 25 тысяч квадратных метров, здесь же представят макет российского самолета МС-21. По словам Гребневой, в рамках Всемирного фестиваля молодежи авиакомпания "Аэрофлот", которая выступает в качестве официального авиаперевозчика, подготовила масштабную программу для гостей и участников фестиваля. Например, подготовлена зона отдыха и красоты. "Одной из главных изюминок нашей экспозиции являются специально разработанные зоны русской красоты, где действующие бортпроводницы осуществляют мастер-классы по нанесению макияжа и укладкам. Данная инициатива специально разработана для Всемирного фестиваля молодежи", — сказала Гребнева. Он уточнила, что зона красоты будут представлять восемь бьюти-станций, запись в которые будет производиться на стойке регистрации. "Для того, чтобы сохранить безупречную укладку, допустим, на рейсе из Москвы во Владивосток, необходимо знать некоторые секреты красоты, и наши бортпроводницы с удовольствием ими поделятся. Сейчас они активно готовятся, проходят дополнительное обучение. Все они являются сертифицированными визажиста ми помимо летной профессии", - добавила Гребнева. Кроме того, все участники фестиваля смогут зайти на фото зону в виде трапа самолета, поучаствовать в спортивном забеге "Навстречу друг другу". Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/magazin-1929409627.html

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москва, россия, владимир путин, аэрофлот, всемирный фестиваль молодежи — 2024