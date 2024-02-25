https://ria.ru/20240225/festival-1929386668.html
На Всемирном фестивале молодежи будут работать 28 тысяч волонтеров
На Всемирном фестивале молодежи будут работать 28 тысяч волонтеров - РИА Новости, 25.02.2024
На Всемирном фестивале молодежи будут работать 28 тысяч волонтеров
Около 28 тысяч волонтеров, технических работников и сотрудников объектов федеральной территории Сириус примут участие в организации Всемирного фестиваля... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:13
2024-02-25T15:13
2024-02-25T15:13
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Около 28 тысяч волонтеров, технических работников и сотрудников объектов федеральной территории Сириус примут участие в организации Всемирного фестиваля молодежи, сообщила журналистам начальник отдела менеджмента проектов дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024) Анна Фролова. С 22 февраля в Сириусе начал работать центр регистрации для участников Всемирного фестиваля молодежи. По словам Фроловой, уже с 27 февраля на международный форум начнут прилетать участники, центр заработает в круглосуточном режиме до 5 марта. Пока в центре получают аккредитацию волонтеры и персонал. "Сейчас мы массово получаем и выдаем аккредитации для волонтеров, технического персонала, который задействован в рамках мероприятия. (Это) 28 тысяч человек, которые задействованы в рамках данного мероприятия: волонтеры, технический персонал, включая кейтеринг, уборщиков, а также сотрудники объектов в Сириусе", - пояснила Фролова. По ее словам, за день через центр регистрации, где работает 40 стоек аккредитации, может пройти до десяти тысяч человек. В центре регистрации действует электронная очередь, есть места для отдыха. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи , у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, сочи, россия
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Сочи, Россия
На Всемирном фестивале молодежи будут работать 28 тысяч волонтеров
На ВФМ — 2024 будут работать около 28 тысяч волонтеров и сотрудников
СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Около 28 тысяч волонтеров, технических работников и сотрудников объектов федеральной территории Сириус примут участие в организации Всемирного фестиваля молодежи, сообщила журналистам начальник отдела менеджмента проектов дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024) Анна Фролова.
С 22 февраля в Сириусе начал работать центр регистрации для участников Всемирного фестиваля молодежи. По словам Фроловой, уже с 27 февраля на международный форум начнут прилетать участники, центр заработает в круглосуточном режиме до 5 марта. Пока в центре получают аккредитацию волонтеры и персонал.
"Сейчас мы массово получаем и выдаем аккредитации для волонтеров, технического персонала, который задействован в рамках мероприятия. (Это) 28 тысяч человек, которые задействованы в рамках данного мероприятия: волонтеры, технический персонал, включая кейтеринг, уборщиков, а также сотрудники объектов в Сириусе", - пояснила Фролова.
По ее словам, за день через центр регистрации, где работает 40 стоек аккредитации, может пройти до десяти тысяч человек. В центре регистрации действует электронная очередь, есть места для отдыха.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина
на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи
, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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