https://ria.ru/20240225/festival-1929380331.html
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 25.02.2024
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи
Все отели сети "Сириус" с 1 по 8 марта будут работать только с участниками Всемирного фестиваля молодежи, поэтому заселение отдыхающих в эти дни невозможно,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:27
2024-02-25T14:27
2024-02-25T14:27
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всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Все отели сети "Сириус" с 1 по 8 марта будут работать только с участниками Всемирного фестиваля молодежи, поэтому заселение отдыхающих в эти дни невозможно, сказал генеральный директор сети Sirius Hotels Александр Лоскутов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. "У нас договорённости с дирекцией фестиваля, которые мы поддерживаем, у нас есть номерной фонд, он отдан под нужды фестиваля, поэтому мы условно говоря, посторонних лиц на эти даты не заселяем. С 1 по 8 марта, к сожалению, работаем только с участниками фестиваля и разными клиентскими группами, которые обслуживают фестиваль", - сказал Лоскутов на встрече с журналистами в "Сириусе", где проходит пресс-тур, проводимый оргкомитетом Всемирного фестиваля. В целом, по его словам, к работе в отелях будет привлечено более 700 человек, это больше обычного. Загрузка гостиниц тоже будет разной и зависит от категории заселяющихся групп. "Мы понимаем, что у нас будут разные клиентские группы, поэтому сценарий для каждого отеля различается", - дополнил Лоскутов. Он также рассказал, что при подготовке к фестивалю улучшали покрытие зоны wi-fi, проводили тренинги с персоналом, предусмотрели создание дополнительных пунктов валют и точек продаж с сим-картами. Учитывалась и санитарная безопасность, подчеркнул Лоскутов. "Мы готовы и буквально через несколько минут начнём принимать первых гостей Всемирного фестиваля молодежи. Продемонстрируем лучший сервис и опыт, который мы накопили за последние десять лет", - заключил Лоскутов. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/poezd-1929361812.html
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россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, федеральная территория "сириус"
Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Федеральная территория "Сириус"
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи
Отели сети "Сириуса" забронировали для участников Всемирного фестиваля молодежи
СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Все отели сети "Сириус" с 1 по 8 марта будут работать только с участниками Всемирного фестиваля молодежи, поэтому заселение отдыхающих в эти дни невозможно, сказал генеральный директор сети Sirius Hotels Александр Лоскутов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
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"У нас договорённости с дирекцией фестиваля, которые мы поддерживаем, у нас есть номерной фонд, он отдан под нужды фестиваля, поэтому мы условно говоря, посторонних лиц на эти даты не заселяем. С 1 по 8 марта, к сожалению, работаем только с участниками фестиваля и разными клиентскими группами, которые обслуживают фестиваль", - сказал Лоскутов на встрече с журналистами в "Сириусе", где проходит пресс-тур, проводимый оргкомитетом Всемирного фестиваля.
В целом, по его словам, к работе в отелях будет привлечено более 700 человек, это больше обычного. Загрузка гостиниц тоже будет разной и зависит от категории заселяющихся групп. "Мы понимаем, что у нас будут разные клиентские группы, поэтому сценарий для каждого отеля различается", - дополнил Лоскутов.
Он также рассказал, что при подготовке к фестивалю улучшали покрытие зоны wi-fi, проводили тренинги с персоналом, предусмотрели создание дополнительных пунктов валют и точек продаж с сим-картами. Учитывалась и санитарная безопасность, подчеркнул Лоскутов. "Мы готовы и буквально через несколько минут начнём принимать первых гостей Всемирного фестиваля молодежи. Продемонстрируем лучший сервис и опыт, который мы накопили за последние десять лет", - заключил Лоскутов.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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