Рейтинг@Mail.ru
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/festival-1929380331.html
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 25.02.2024
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи
Все отели сети "Сириус" с 1 по 8 марта будут работать только с участниками Всемирного фестиваля молодежи, поэтому заселение отдыхающих в эти дни невозможно,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:27
2024-02-25T14:27
россия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928097982_88:112:1193:733_1920x0_80_0_0_02c50f62dfabdb939a999c0759feb2b4.jpg
СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Все отели сети "Сириус" с 1 по 8 марта будут работать только с участниками Всемирного фестиваля молодежи, поэтому заселение отдыхающих в эти дни невозможно, сказал генеральный директор сети Sirius Hotels Александр Лоскутов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. "У нас договорённости с дирекцией фестиваля, которые мы поддерживаем, у нас есть номерной фонд, он отдан под нужды фестиваля, поэтому мы условно говоря, посторонних лиц на эти даты не заселяем. С 1 по 8 марта, к сожалению, работаем только с участниками фестиваля и разными клиентскими группами, которые обслуживают фестиваль", - сказал Лоскутов на встрече с журналистами в "Сириусе", где проходит пресс-тур, проводимый оргкомитетом Всемирного фестиваля. В целом, по его словам, к работе в отелях будет привлечено более 700 человек, это больше обычного. Загрузка гостиниц тоже будет разной и зависит от категории заселяющихся групп. "Мы понимаем, что у нас будут разные клиентские группы, поэтому сценарий для каждого отеля различается", - дополнил Лоскутов. Он также рассказал, что при подготовке к фестивалю улучшали покрытие зоны wi-fi, проводили тренинги с персоналом, предусмотрели создание дополнительных пунктов валют и точек продаж с сим-картами. Учитывалась и санитарная безопасность, подчеркнул Лоскутов. "Мы готовы и буквально через несколько минут начнём принимать первых гостей Всемирного фестиваля молодежи. Продемонстрируем лучший сервис и опыт, который мы накопили за последние десять лет", - заключил Лоскутов. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/poezd-1929361812.html
https://ria.ru/20240225/festival-1929366088.html
россия
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928097982_135:0:1116:735_1920x0_80_0_0_b52fa4f60497b64e55d7484ada92e27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, федеральная территория "сириус"
Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Федеральная территория "Сириус"
Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи

Отели сети "Сириуса" забронировали для участников Всемирного фестиваля молодежи

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramОбучение кандидатов в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024
Обучение кандидатов в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Обучение кандидатов в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Все отели сети "Сириус" с 1 по 8 марта будут работать только с участниками Всемирного фестиваля молодежи, поэтому заселение отдыхающих в эти дни невозможно, сказал генеральный директор сети Sirius Hotels Александр Лоскутов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
Один из вагонов Поезда Победы - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
"Поезд Победы" прибыл в "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи
11:46
"У нас договорённости с дирекцией фестиваля, которые мы поддерживаем, у нас есть номерной фонд, он отдан под нужды фестиваля, поэтому мы условно говоря, посторонних лиц на эти даты не заселяем. С 1 по 8 марта, к сожалению, работаем только с участниками фестиваля и разными клиентскими группами, которые обслуживают фестиваль", - сказал Лоскутов на встрече с журналистами в "Сириусе", где проходит пресс-тур, проводимый оргкомитетом Всемирного фестиваля.
В целом, по его словам, к работе в отелях будет привлечено более 700 человек, это больше обычного. Загрузка гостиниц тоже будет разной и зависит от категории заселяющихся групп. "Мы понимаем, что у нас будут разные клиентские группы, поэтому сценарий для каждого отеля различается", - дополнил Лоскутов.
Он также рассказал, что при подготовке к фестивалю улучшали покрытие зоны wi-fi, проводили тренинги с персоналом, предусмотрели создание дополнительных пунктов валют и точек продаж с сим-картами. Учитывалась и санитарная безопасность, подчеркнул Лоскутов. "Мы готовы и буквально через несколько минут начнём принимать первых гостей Всемирного фестиваля молодежи. Продемонстрируем лучший сервис и опыт, который мы накопили за последние десять лет", - заключил Лоскутов.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале
12:23
 
РоссияВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024ОбществоФедеральная территория "Сириус"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала