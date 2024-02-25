https://ria.ru/20240225/festival-1929380331.html

Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи

Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 25.02.2024

Все отели сети "Сириуса" забронировали для участников фестиваля молодежи

Все отели сети "Сириус" с 1 по 8 марта будут работать только с участниками Всемирного фестиваля молодежи, поэтому заселение отдыхающих в эти дни невозможно,... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:27

2024-02-25T14:27

2024-02-25T14:27

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 25 фев – РИА Новости. Все отели сети "Сириус" с 1 по 8 марта будут работать только с участниками Всемирного фестиваля молодежи, поэтому заселение отдыхающих в эти дни невозможно, сказал генеральный директор сети Sirius Hotels Александр Лоскутов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. "У нас договорённости с дирекцией фестиваля, которые мы поддерживаем, у нас есть номерной фонд, он отдан под нужды фестиваля, поэтому мы условно говоря, посторонних лиц на эти даты не заселяем. С 1 по 8 марта, к сожалению, работаем только с участниками фестиваля и разными клиентскими группами, которые обслуживают фестиваль", - сказал Лоскутов на встрече с журналистами в "Сириусе", где проходит пресс-тур, проводимый оргкомитетом Всемирного фестиваля. В целом, по его словам, к работе в отелях будет привлечено более 700 человек, это больше обычного. Загрузка гостиниц тоже будет разной и зависит от категории заселяющихся групп. "Мы понимаем, что у нас будут разные клиентские группы, поэтому сценарий для каждого отеля различается", - дополнил Лоскутов. Он также рассказал, что при подготовке к фестивалю улучшали покрытие зоны wi-fi, проводили тренинги с персоналом, предусмотрели создание дополнительных пунктов валют и точек продаж с сим-картами. Учитывалась и санитарная безопасность, подчеркнул Лоскутов. "Мы готовы и буквально через несколько минут начнём принимать первых гостей Всемирного фестиваля молодежи. Продемонстрируем лучший сервис и опыт, который мы накопили за последние десять лет", - заключил Лоскутов. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/poezd-1929361812.html

https://ria.ru/20240225/festival-1929366088.html

россия

федеральная территория "сириус"

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россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, федеральная территория "сириус"