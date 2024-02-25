https://ria.ru/20240225/festival-1929365340.html

Глава "Сириуса" поделился ощущениями от "Поезда Победы"

Глава "Сириуса" поделился ощущениями от "Поезда Победы" - РИА Новости, 25.02.2024

Глава "Сириуса" поделился ощущениями от "Поезда Победы"

Уникальный "Поезд Победы" поможет участникам Всемирного фестиваля молодёжи составить представление об участии России в победе над фашизмом и понять, как... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:15

2024-02-25T12:15

2024-02-25T12:15

россия

сочи

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

общество

"поезд победы"

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СИРИУС, 25 фев — РИА Новости. Уникальный "Поезд Победы" поможет участникам Всемирного фестиваля молодёжи составить представление об участии России в победе над фашизмом и понять, как совместно строить будущее, заявил журналистам глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин после посещения первой в мире передвижной экспозиции о Великой Отечественной войне. Уникальный "Поезд Победы" прибыл на вокзал федеральной территории "Сириус" на Всемирный фестиваль молодежи. С 25 февраля по 7 марта на федеральной территории "Сириус" будет работать первая в мире иммерсивная инсталляция "Поезд Победы". Посетить выставку смогут как жители и гости федеральной территории, так и все участники Всемирного фестиваля молодёжи. "Масса эмоций, это невероятная экспозиция, десять вагонов, которые показывают все этапы войны. Конечно, максимальное погружение, все даёт максимальную реалистичность на расстоянии вытянутой руки. Я думаю, те (посетители), кто не знали, по крайней мере поймут, ощутят. Невозможно поезд забыть, потому что он действительно погружает реалистично, без прикрас в те события, в те тяготы войны, которые перенесла наша страна. Здесь нет какой-то фантастики, это реальные события. Я думаю, что они (гости фестиваля) уедут отсюда с чётким пониманием, как строить будущее вместе. Потому что невозможно, пройдя этот поезд, иметь какое-то иное представление о той войне", — поделился впечатлениями Плишкин после экскурсии. Выставка-музей рассказывает о событиях Великой Отечественной войны: живые свидетельства того времени, которые позволяют почувствовать, через что пришлось пройти советскому народу ради Великой Победы. Каждый вагон передвижного музея – это истории военных лет, исторические факты, которые собраны воедино группой историков-экспертов. На выставке будут представлены 13 экспозиций и более 150 экспонатов. Помимо этого, продумано мультимедийное сопровождение: в вагонах установлены 54 видеопроектора, 18 видеостен, 12 тач-столов, VR-очки дополненной реальности. Все это позволяет воссоздать образы боев, полевой жизни и воспоминания мирного довоенного времени. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/sirius-1929363238.html

https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html

россия

сочи

федеральная территория "сириус"

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сочи, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус", общество, "поезд победы"