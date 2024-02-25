https://ria.ru/20240225/estoniya-1929344131.html

Глава Эстонии высказался об отказе от обучения в школах на русском языке

Глава Эстонии высказался об отказе от обучения в школах на русском языке - РИА Новости, 25.02.2024

Глава Эстонии высказался об отказе от обучения в школах на русском языке

Президент Эстонии Алар Карис в выступлении назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения, отметив, что это создаст для всех молодых людей после... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T09:09

2024-02-25T09:09

2024-02-25T09:09

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в выступлении назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения, отметив, что это создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности. "Переход всех школ на обучение на эстонском языке — трудный, но неизбежный — создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний", — сказал в субботу Карис в речи по случаю Дня независимости республики. По словам президента, не менее важно и прочное укоренение русскоязычной молодёжи в эстонском пространстве. "Надо привыкнуть к тому, что вместе с нами учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской. Это делает нас как общество и страну сильнее", — подчеркнул Карис. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.

https://ria.ru/20240123/estoniya-1922872960.html

https://ria.ru/20230817/estoniya-1890574009.html

https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, алар карис, оон