https://ria.ru/20240225/ekonomika-1929428091.html
Белый дом признал устойчивость российской экономики
Белый дом признал устойчивость российской экономики - РИА Новости, 25.02.2024
Белый дом признал устойчивость российской экономики
Российская экономика продемонстрировала свою устойчивость к давлению со стороны Запада, которому необходимо для достижения желаемого результата продолжать... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:51
2024-02-25T20:51
2024-02-25T20:51
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Российская экономика продемонстрировала свою устойчивость к давлению со стороны Запада, которому необходимо для достижения желаемого результата продолжать вводить санкции и обеспечивать их соблюдение, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Это правда, что российская экономика с точки зрения (обеспечения функционирования) военной машины оказалась устойчива. Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми. Мы считаем, что дюйм за дюймом мы сможем уменьшить возможности России вести войну и угрожать своим соседям. Таково наше намерение", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. В пятницу США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html
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россия, сша, москва, джейк салливан, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Москва, Джейк Салливан, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
Белый дом признал устойчивость российской экономики
Салливан: российская экономика продемонстрировала свою устойчивость