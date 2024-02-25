https://ria.ru/20240225/edinstvo-1929392227.html

Путин рассказал о роли Крыма и Севастополя в укреплении единства России

Путин рассказал о роли Крыма и Севастополя в укреплении единства России - РИА Новости, 25.02.2024

Путин рассказал о роли Крыма и Севастополя в укреплении единства России

Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России, они являются неотъемлемой частью страны, заявил президент Владимир Путин в РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:11

2024-02-25T12:11

2024-02-25T17:00

общество

севастополь

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России, они являются неотъемлемой частью страны, заявил президент Владимир Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней", следует из телеграммы на сайте Кремля. "Судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны", — говорится в тексте.Как отметил глава государства, история Крыма неотделима от российской, на этой территории расположены великие духовные святыни, уникальные памятники археологии и культуры.По словам президента, эта книга станет важным событием и будет интересна широкому кругу читателей. "Тем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать как можно больше", — подчеркнул он.Путин также выразил признательность авторскому коллективу издания за большой, кропотливый труд.

https://ria.ru/20240225/krym-1929330224.html

https://ria.ru/20240224/vybory-1929318552.html

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общество, севастополь, россия, владимир путин