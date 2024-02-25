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Путин рассказал о роли Крыма и Севастополя в укреплении единства России
Путин рассказал о роли Крыма и Севастополя в укреплении единства России - РИА Новости, 25.02.2024
Путин рассказал о роли Крыма и Севастополя в укреплении единства России
Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России, они являются неотъемлемой частью страны, заявил президент Владимир Путин в РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:11
2024-02-25T12:11
2024-02-25T17:00
общество
севастополь
россия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России, они являются неотъемлемой частью страны, заявил президент Владимир Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней", следует из телеграммы на сайте Кремля. "Судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны", — говорится в тексте.Как отметил глава государства, история Крыма неотделима от российской, на этой территории расположены великие духовные святыни, уникальные памятники археологии и культуры.По словам президента, эта книга станет важным событием и будет интересна широкому кругу читателей. "Тем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать как можно больше", — подчеркнул он.Путин также выразил признательность авторскому коллективу издания за большой, кропотливый труд.
https://ria.ru/20240225/krym-1929330224.html
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общество, севастополь, россия, владимир путин
Общество, Севастополь, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о роли Крыма и Севастополя в укреплении единства России
Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемыми частями РФ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России, они являются неотъемлемой частью страны, заявил президент Владимир Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней", следует из телеграммы на сайте
Кремля.
"Судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны", — говорится в тексте.
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Как отметил глава государства, история Крыма неотделима от российской, на этой территории расположены великие духовные святыни, уникальные памятники археологии и культуры.
По словам президента, эта книга станет важным событием и будет интересна широкому кругу читателей.
"Тем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать как можно больше", — подчеркнул он.
Путин также выразил признательность авторскому коллективу издания за большой, кропотливый труд.
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