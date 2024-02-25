https://ria.ru/20240225/dtp-1929402512.html

В Саратове маршрутный автобус протаранил остановку

В Саратове маршрутный автобус протаранил остановку - РИА Новости, 25.02.2024

В Саратове маршрутный автобус протаранил остановку

Маршрутный автобус в Саратове столкнулся с двумя легковыми машинами и протаранил остановку общественного транспорта, никто не пострадал, сообщили в городском... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T17:06

2024-02-25T17:06

2024-02-25T17:06

происшествия

саратов

ленинский район

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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Маршрутный автобус в Саратове столкнулся с двумя легковыми машинами и протаранил остановку общественного транспорта, никто не пострадал, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 15.49 (14.49 мск) вблизи дома 1 по улице Топольчанская. "По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя автобусом маршрута 11, допустил столкновение с автомобилями "Лада Калина" и "Лада Веста", после чего въехал в остановку... Без пострадавших", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что автобус с разбитым лобовым стеклом стоит у разрушенного остановочного павильона. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход проведения и результаты проверки по факту ДТП с автобусом, которое произошло на пересечении улиц Антонова и Топольчанская в Ленинском районе Саратова.

https://ria.ru/20240121/dtp-1922661428.html

саратов

ленинский район

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происшествия, саратов, ленинский район