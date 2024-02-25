https://ria.ru/20240225/dtp-1929376418.html

В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие

В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 25.02.2024

В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие

Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:51

2024-02-25T13:51

2024-02-25T15:11

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале.Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье около 09:40 на автодороге Мышкин-Некоуз в районе деревни Ступино. "Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Kia. По предварительной информации в результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП", - говорится в сообщении. В Telegram-канале прокуратуры Ярославской области уточнили, что в числе пострадавших есть дети. Проводится проверка.По данным СУСК по региону, погибшие - водитель и пассажир автомобиля, а также мужчина - пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса - женщина и трое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести."По предварительным данным, женщина - водитель микроавтобуса выехала на встречную полосу", - уточнили РИА Новости в СУСК. Там также добавили, что оба транспортных средства – частные.

https://ria.ru/20240216/dtp-1927781243.html

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область