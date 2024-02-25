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В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 25.02.2024
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13:51 25.02.2024 (обновлено: 15:11 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/dtp-1929376418.html
В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 25.02.2024
В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:51
2024-02-25T15:11
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале.Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье около 09:40 на автодороге Мышкин-Некоуз в районе деревни Ступино. "Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Kia. По предварительной информации в результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП", - говорится в сообщении. В Telegram-канале прокуратуры Ярославской области уточнили, что в числе пострадавших есть дети. Проводится проверка.По данным СУСК по региону, погибшие - водитель и пассажир автомобиля, а также мужчина - пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса - женщина и трое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести."По предварительным данным, женщина - водитель микроавтобуса выехала на встречную полосу", - уточнили РИА Новости в СУСК. Там также добавили, что оба транспортных средства – частные.
https://ria.ru/20240216/dtp-1927781243.html
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происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие

Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ярославлем

© Фото : Прокуратура Ярославской области/TelegramПоследствия столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области
Последствия столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Прокуратура Ярославской области/Telegram
Последствия столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале.
Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье около 09:40 на автодороге Мышкин-Некоуз в районе деревни Ступино.
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"Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Kia. По предварительной информации в результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале прокуратуры Ярославской области уточнили, что в числе пострадавших есть дети. Проводится проверка.
По данным СУСК по региону, погибшие - водитель и пассажир автомобиля, а также мужчина - пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса - женщина и трое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
"По предварительным данным, женщина - водитель микроавтобуса выехала на встречную полосу", - уточнили РИА Новости в СУСК. Там также добавили, что оба транспортных средства – частные.
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