https://ria.ru/20240225/dtp-1929376418.html
В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 25.02.2024
В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:51
2024-02-25T13:51
2024-02-25T15:11
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале.Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье около 09:40 на автодороге Мышкин-Некоуз в районе деревни Ступино. "Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Kia. По предварительной информации в результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП", - говорится в сообщении. В Telegram-канале прокуратуры Ярославской области уточнили, что в числе пострадавших есть дети. Проводится проверка.По данным СУСК по региону, погибшие - водитель и пассажир автомобиля, а также мужчина - пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса - женщина и трое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести."По предварительным данным, женщина - водитель микроавтобуса выехала на встречную полосу", - уточнили РИА Новости в СУСК. Там также добавили, что оба транспортных средства – частные.
https://ria.ru/20240216/dtp-1927781243.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
ярославская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
В Ярославской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ярославлем
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости.
Три человека погибли, четверо пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ярославской области, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале
.
Сообщается, что ДТП произошло в воскресенье около 09:40 на автодороге Мышкин-Некоуз в районе деревни Ступино.
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"Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Kia. По предварительной информации в результате ДТП три человека погибли, четыре человека получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале
прокуратуры Ярославской области уточнили, что в числе пострадавших есть дети. Проводится проверка.
По данным СУСК по региону, погибшие - водитель и пассажир автомобиля, а также мужчина - пассажир микроавтобуса. Водитель микроавтобуса - женщина и трое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
"По предварительным данным, женщина - водитель микроавтобуса выехала на встречную полосу", - уточнили РИА Новости в СУСК. Там также добавили, что оба транспортных средства – частные.
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