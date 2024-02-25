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Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 25.02.2024
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов
Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Черным морем шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T06:59
2024-02-25T06:59
2024-02-25T09:20
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белгородская область
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Черным морем шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в военном ведомстве.Там уточнили, что два дрона перехватили в небе над Белгородской областью, еще четыре — над акваторией Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
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происшествия, россия, черное море, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Черное море, Белгородская область
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов
Силы ПВО перехватили шесть дронов ВСУ над Белгородской областью и Черным морем