Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 25.02.2024 (обновлено: 09:20 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/dron-1929337423.html
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 25.02.2024
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов
Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Черным морем шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T06:59
2024-02-25T09:20
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
черное море
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_0:128:2791:1698_1920x0_80_0_0_305521d19ce32718d8cc3272adb2193a.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Черным морем шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — заявили в военном ведомстве.Там уточнили, что два дрона перехватили в небе над Белгородской областью, еще четыре — над акваторией Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240225/desantniki-1929334855.html
россия
черное море
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_446d8966f4b449403a5a678ec58d7880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, черное море, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Черное море, Белгородская область
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов

Силы ПВО перехватили шесть дронов ВСУ над Белгородской областью и Черным морем

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Черным морем шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в военном ведомстве.

Там уточнили, что два дрона перехватили в небе над Белгородской областью, еще четыре — над акваторией Черного моря.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЧерное мореБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала