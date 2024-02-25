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Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт - РИА Новости, 25.02.2024
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00:23 25.02.2024 (обновлено: 05:20 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/distemper-1929326489.html
Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт
Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт - РИА Новости, 25.02.2024
Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт
Музыканты ска-панк группы Distemper, комментируя сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде, заявили, что все в порядке. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T00:23
2024-02-25T05:20
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Музыканты ска-панк группы Distemper, комментируя сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде, заявили, что все в порядке. В Telegram-канале музыкальной группы появился репост сообщения "Осторожно, новости", в котором говорится о субботнем концерте Distemper в ночном клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде, который прервали люди в масках. Информации о причинах произошедшего нет. Отмечается, что люди в масках ушли, но концерт продолжен не был. &quot;Друзья - все в порядке!&quot;, - написали музыканты, комментируя в Telegram-канале сообщение о прерванном концерте.В свою очередь представители Alcatraz сообщили в группе в соцсети "ВКонтакте" о продолжении в заведении запланированных мероприятий. "Все нежелательные гости нас покинули. Приходите на вечеринку (пока это ещё можно)", - заявили представители клуба, добавив, что "сегодня вход бесплатный".
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РИА Новости
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60
353
60
нижний новгород, происшествия
Нижний Новгород, Происшествия
Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт

Группа Distemper сделала заявление после прерванного в Нижнем Новгороде концерта

© Фото : Вероника КуницынаВыступление группы Distemper
Выступление группы Distemper - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Вероника Куницына
Выступление группы Distemper. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Музыканты ска-панк группы Distemper, комментируя сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде, заявили, что все в порядке.
В Telegram-канале музыкальной группы появился репост сообщения "Осторожно, новости", в котором говорится о субботнем концерте Distemper в ночном клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде, который прервали люди в масках. Информации о причинах произошедшего нет. Отмечается, что люди в масках ушли, но концерт продолжен не был.
«

"Друзья - все в порядке!", - написали музыканты, комментируя в Telegram-канале сообщение о прерванном концерте.

В свою очередь представители Alcatraz сообщили в группе в соцсети "ВКонтакте" о продолжении в заведении запланированных мероприятий. "Все нежелательные гости нас покинули. Приходите на вечеринку (пока это ещё можно)", - заявили представители клуба, добавив, что "сегодня вход бесплатный".
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