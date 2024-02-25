https://ria.ru/20240225/distemper-1929326489.html

Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт

Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт - РИА Новости, 25.02.2024

Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт

Музыканты ска-панк группы Distemper, комментируя сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде, заявили, что все в порядке. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T00:23

2024-02-25T00:23

2024-02-25T05:20

нижний новгород

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Музыканты ска-панк группы Distemper, комментируя сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде, заявили, что все в порядке. В Telegram-канале музыкальной группы появился репост сообщения "Осторожно, новости", в котором говорится о субботнем концерте Distemper в ночном клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде, который прервали люди в масках. Информации о причинах произошедшего нет. Отмечается, что люди в масках ушли, но концерт продолжен не был. "Друзья - все в порядке!", - написали музыканты, комментируя в Telegram-канале сообщение о прерванном концерте.В свою очередь представители Alcatraz сообщили в группе в соцсети "ВКонтакте" о продолжении в заведении запланированных мероприятий. "Все нежелательные гости нас покинули. Приходите на вечеринку (пока это ещё можно)", - заявили представители клуба, добавив, что "сегодня вход бесплатный".

https://ria.ru/20200129/1564008121.html

нижний новгород

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

нижний новгород, происшествия