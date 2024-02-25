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СМИ узнали, сколько Греция получила за продажу боеприпасов для Украины - РИА Новости, 25.02.2024
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12:46 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html
СМИ узнали, сколько Греция получила за продажу боеприпасов для Украины
СМИ узнали, сколько Греция получила за продажу боеприпасов для Украины - РИА Новости, 25.02.2024
СМИ узнали, сколько Греция получила за продажу боеприпасов для Украины
Греция продала боеприпасы для Украины на 45 миллионов евро, пишет газета "Парон". РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:46
2024-02-25T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
греция
никос дендиас
энтони блинкен
нато
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АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Греция продала боеприпасы для Украины на 45 миллионов евро, пишет газета "Парон". "В государственную казну Греции недавно поступило около 45 миллионов евро. Это деньги мы получили от Чехии за продажу ей 105-миллиметровых артиллерийских снарядов. Мы не использовали эти снаряды и в какой-то момент мы их уничтожили бы", - пишет газета. "Очевидно, они (чехи - ред.) купили их, чтобы передать Украине в рамках помощи западных стран стране (Владимира - ред.) Зеленского после подписания соответствующих соглашений между странами-союзниками", - пишет "Парон". Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце января в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Афинам передать или продать Киеву вооружения с условием, что в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас 30 января заявил, что Украине могут быть проданы на десятки миллионов евро "излишки боеприпасов", срок годности которых истекает в обозримом будущем, из-за чего их придется заменить. 21 февраля Дендиас заявил, что Греция поставляет боеприпасы Украине не бесплатно, большая часть идет за деньги. Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, украина, греция, никос дендиас, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, Никос Дендиас, Энтони Блинкен, НАТО
СМИ узнали, сколько Греция получила за продажу боеприпасов для Украины

"Парон": Греция получила 45 млн евро за продажу боеприпасов для Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Греция продала боеприпасы для Украины на 45 миллионов евро, пишет газета "Парон".
"В государственную казну Греции недавно поступило около 45 миллионов евро. Это деньги мы получили от Чехии за продажу ей 105-миллиметровых артиллерийских снарядов. Мы не использовали эти снаряды и в какой-то момент мы их уничтожили бы", - пишет газета.
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"Очевидно, они (чехи - ред.) купили их, чтобы передать Украине в рамках помощи западных стран стране (Владимира - ред.) Зеленского после подписания соответствующих соглашений между странами-союзниками", - пишет "Парон".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце января в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Афинам передать или продать Киеву вооружения с условием, что в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи.
Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас 30 января заявил, что Украине могут быть проданы на десятки миллионов евро "излишки боеприпасов", срок годности которых истекает в обозримом будущем, из-за чего их придется заменить. 21 февраля Дендиас заявил, что Греция поставляет боеприпасы Украине не бесплатно, большая часть идет за деньги.
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Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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