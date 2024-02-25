https://ria.ru/20240225/bespilotnik-1929441269.html
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.02.2024
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:31
2024-02-25T23:31
2024-02-25T23:50
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области около 23.00 мск.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Гладков: средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду