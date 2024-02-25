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Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:31 25.02.2024 (обновлено: 23:50 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/bespilotnik-1929441269.html
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.02.2024
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:31
2024-02-25T23:50
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области около 23.00 мск.
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Гладков: средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области около 23.00 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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