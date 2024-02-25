https://ria.ru/20240225/bespilotnik-1929441269.html

Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.02.2024

Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T23:31

2024-02-25T23:31

2024-02-25T23:50

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области около 23.00 мск.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

белгород

белгородский район

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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков