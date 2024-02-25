https://ria.ru/20240225/berbok-1929350077.html

"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев

"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев - РИА Новости, 25.02.2024

"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев

Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, во время визита в Одессу проведшую около 15 минут в укрытии. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T09:55

2024-02-25T09:55

2024-02-25T12:36

в мире

одесса

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, во время визита в Одессу проведшую около 15 минут в укрытии."Бербок была вынуждена спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги". <…> Добрый совет — просто оставьте ее там навсегда", — попросил один из читателей."О боже, сколько стоила эта постановочная фотография?" — задался вопросом другой."Что надо сделать, чтобы Анналена не вышла из убежища? Это было бы нашим спасением", — согласился третий."Эти фото выглядят так, будто сделаны исключительно для таблоидов", — отметил пользователь."Вечно эта драма с воздушной тревогой <...> скучно", — заключили участники дискуссии.Накануне Бербок побывала с визитом в Одессе. По соображениям безопасности поездка заранее не анонсировалась.

https://ria.ru/20240224/odessa-1929323950.html

https://ria.ru/20240224/zakharova-1929307722.html

одесса

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в мире, одесса, германия, анналена бербок