https://ria.ru/20240225/berbok-1929350077.html
"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев
"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев - РИА Новости, 25.02.2024
"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев
Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, во время визита в Одессу проведшую около 15 минут в укрытии. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:55
2024-02-25T09:55
2024-02-25T12:36
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, во время визита в Одессу проведшую около 15 минут в укрытии."Бербок была вынуждена спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги". <…> Добрый совет — просто оставьте ее там навсегда", — попросил один из читателей."О боже, сколько стоила эта постановочная фотография?" — задался вопросом другой."Что надо сделать, чтобы Анналена не вышла из убежища? Это было бы нашим спасением", — согласился третий."Эти фото выглядят так, будто сделаны исключительно для таблоидов", — отметил пользователь."Вечно эта драма с воздушной тревогой <...> скучно", — заключили участники дискуссии.Накануне Бербок побывала с визитом в Одессе. По соображениям безопасности поездка заранее не анонсировалась.
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в мире, одесса, германия, анналена бербок
В мире, Одесса, Германия, Анналена Бербок
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Welt
высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, во время визита в Одессу проведшую около 15 минут в укрытии.
"Бербок была вынуждена спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги". <…> Добрый совет — просто оставьте ее там навсегда", — попросил один из читателей.
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"О боже, сколько стоила эта постановочная фотография?" — задался вопросом другой.
"Что надо сделать, чтобы Анналена не вышла из убежища? Это было бы нашим спасением", — согласился третий.
"Эти фото выглядят так, будто сделаны исключительно для таблоидов", — отметил пользователь.
"Вечно эта драма с воздушной тревогой <...> скучно", — заключили участники дискуссии.
Накануне Бербок побывала с визитом в Одессе. По соображениям безопасности поездка заранее не анонсировалась.
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