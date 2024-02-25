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"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев - РИА Новости, 25.02.2024
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09:55 25.02.2024 (обновлено: 12:36 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/berbok-1929350077.html
"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев
"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев - РИА Новости, 25.02.2024
"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев
Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, во время визита в Одессу проведшую около 15 минут в укрытии. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:55
2024-02-25T12:36
в мире
одесса
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, во время визита в Одессу проведшую около 15 минут в укрытии."Бербок была вынуждена спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги". &lt;…&gt; Добрый совет — просто оставьте ее там навсегда", — попросил один из читателей."О боже, сколько стоила эта постановочная фотография?" — задался вопросом другой."Что надо сделать, чтобы Анналена не вышла из убежища? Это было бы нашим спасением", — согласился третий."Эти фото выглядят так, будто сделаны исключительно для таблоидов", — отметил пользователь."Вечно эта драма с воздушной тревогой &lt;...&gt; скучно", — заключили участники дискуссии.Накануне Бербок побывала с визитом в Одессе. По соображениям безопасности поездка заранее не анонсировалась.
https://ria.ru/20240224/odessa-1929323950.html
https://ria.ru/20240224/zakharova-1929307722.html
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в мире, одесса, германия, анналена бербок
В мире, Одесса, Германия, Анналена Бербок

"Сколько это стоило?" Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, во время визита в Одессу проведшую около 15 минут в укрытии.
"Бербок была вынуждена спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги". <…> Добрый совет — просто оставьте ее там навсегда", — попросил один из читателей.
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"О боже, сколько стоила эта постановочная фотография?" — задался вопросом другой.
"Что надо сделать, чтобы Анналена не вышла из убежища? Это было бы нашим спасением", — согласился третий.
"Эти фото выглядят так, будто сделаны исключительно для таблоидов", — отметил пользователь.
"Вечно эта драма с воздушной тревогой <...> скучно", — заключили участники дискуссии.
Накануне Бербок побывала с визитом в Одессе. По соображениям безопасности поездка заранее не анонсировалась.
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В миреОдессаГерманияАнналена Бербок
 
 
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