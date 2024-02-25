Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 25.02.2024 (обновлено: 12:17 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/berbok-1929345758.html
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе - РИА Новости, 25.02.2024
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из-за воздушной тревоги была вынуждена провести около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:05
2024-02-25T12:17
в мире
одесса
анналена бербок
украина
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831460_0:109:3076:1839_1920x0_80_0_0_fd62ff76a0227c15e45320bd2a049935.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из-за воздушной тревоги была вынуждена провести около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу, сообщает немецкая газета Zeit. Ранее издание сообщало, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Одессу, он не был анонсирован заранее по соображениям безопасности. "Анналена Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена кратковременно посетить укрытие после сигнала воздушной тревоги", — пишет издание со ссылкой на журналистку, сопровождавшую министра. Как отмечает издание, примерно через четверть часа министр покинула укрытие. Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Бербок вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетила городской порт, после чего была проинформирована о "ситуации с безопасностью в Черном море".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Одесской области 24 февраля в 22:48 мск, спустя 18 минут сигнал тревоги был отменен.
https://ria.ru/20240224/odessa-1929323950.html
https://ria.ru/20240224/zakharova-1929307722.html
одесса
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831460_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_ff9aff6bba5acfdc94b0285a9447a35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, анналена бербок, украина, германия
В мире, Одесса, Анналена Бербок, Украина, Германия
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе

Zeit: Бербок провела около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из-за воздушной тревоги была вынуждена провести около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу, сообщает немецкая газета Zeit.
Ранее издание сообщало, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Одессу, он не был анонсирован заранее по соображениям безопасности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Вчера, 23:18
"Анналена Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена кратковременно посетить укрытие после сигнала воздушной тревоги", — пишет издание со ссылкой на журналистку, сопровождавшую министра.
Как отмечает издание, примерно через четверть часа министр покинула укрытие.
Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Бербок вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетила городской порт, после чего была проинформирована о "ситуации с безопасностью в Черном море".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Одесской области 24 февраля в 22:48 мск, спустя 18 минут сигнал тревоги был отменен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии
Вчера, 19:48
 
В миреОдессаАнналена БербокУкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала