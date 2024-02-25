https://ria.ru/20240225/berbok-1929345758.html
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе - РИА Новости, 25.02.2024
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из-за воздушной тревоги была вынуждена провести около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:05
2024-02-25T09:05
2024-02-25T12:17
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из-за воздушной тревоги была вынуждена провести около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу, сообщает немецкая газета Zeit. Ранее издание сообщало, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Одессу, он не был анонсирован заранее по соображениям безопасности. "Анналена Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена кратковременно посетить укрытие после сигнала воздушной тревоги", — пишет издание со ссылкой на журналистку, сопровождавшую министра. Как отмечает издание, примерно через четверть часа министр покинула укрытие. Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Бербок вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетила городской порт, после чего была проинформирована о "ситуации с безопасностью в Черном море".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Одесской области 24 февраля в 22:48 мск, спустя 18 минут сигнал тревоги был отменен.
https://ria.ru/20240224/odessa-1929323950.html
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в мире, одесса, анналена бербок, украина, германия
В мире, Одесса, Анналена Бербок, Украина, Германия
СМИ: глава МИД ФРГ пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе
Zeit: Бербок провела около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу