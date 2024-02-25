https://ria.ru/20240225/avariya-1929411516.html

Под Саратовом легковушка врезалась в опору освещения, есть пострадавшие

Под Саратовом легковушка врезалась в опору освещения, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.02.2024

Под Саратовом легковушка врезалась в опору освещения, есть пострадавшие

Легковой автомобиль врезался в опору освещения на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщил начальник управления обеспечения РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T18:27

2024-02-25T18:27

2024-02-25T18:34

происшествия

татищевский район

авто

саратов

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 25 фев — РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в опору освещения на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали пять человек, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале. "На СКАД (Саратовская кольцевая автодорога) вблизи поворота на Татищево водитель, управляя автомобилем Lada Priora, протаранил опору освещения. В результате ДТП пострадали пять человек. Двое мужчин и женщина находятся в тяжелом состоянии и еще двое мужчин в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", — написал Юрин.В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что ДТП произошло в 17.10 (16.10 мск) в Татищевском районе области, легковой автомобиль врезался в две опоры линий электропередачи.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

татищевский район

саратов

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происшествия, татищевский район, авто, саратов, гибдд мвд рф