Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прокомментировал заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 25.02.2024 (обновлено: 12:13 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/armeniya-1929361567.html
Лукашенко прокомментировал заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ
Лукашенко прокомментировал заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко прокомментировал заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно спокойно реагирует на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:43
2024-02-25T12:13
в мире
армения
одкб
александр лукашенко
никол пашинян
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158130_0:170:3340:2048_1920x0_80_0_0_f3d8d59d77facb9ba98e7e98e4e1e617.jpg
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно спокойно реагирует на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в ОДКБ.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули агентству в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, однако ожидает от ее властей разъяснений."Мы реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно, никто с ума не сходил", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.Он подчеркнул, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении ОДКБ не рухнет."Мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит", - напомнил белорусский президент.Также белорусский лидер рекомендовал Еревану "не терять то, что держишь в руках". По его мнению, покинуть ОДКБ будет легко, а вернуться - уже сложнее."Мне кажется, Никол просто поторопился и сделал эмоциональное заявление", - резюмировал Лукашенко.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая минувшего года отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявлял, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929145547.html
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929132774.html
армения
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eba4f67fd52d23aaa9502c96d70aba9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, одкб, александр лукашенко, никол пашинян, белоруссия
В мире, Армения, ОДКБ, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Белоруссия
Лукашенко прокомментировал заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ

Лукашенко заявил, что ОДКБ не рухнет без Армении

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно спокойно реагирует на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в ОДКБ.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули агентству в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, однако ожидает от ее властей разъяснений.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Депутат Госдумы прокомментировал заморозку участия Армении в ОДКБ
23 февраля, 13:42
"Мы реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно, никто с ума не сходил", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
Он подчеркнул, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении ОДКБ не рухнет.
«
"Мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит", - напомнил белорусский президент.
Также белорусский лидер рекомендовал Еревану "не терять то, что держишь в руках". По его мнению, покинуть ОДКБ будет легко, а вернуться - уже сложнее.
«
"Мне кажется, Никол просто поторопился и сделал эмоциональное заявление", - резюмировал Лукашенко.
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая минувшего года отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявлял, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Политолог назвал заморозку участия Армении в ОДКБ демаршем
23 февраля, 12:07
 
В миреАрменияОДКБАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала