https://ria.ru/20240225/armeniya-1929361567.html

Лукашенко прокомментировал заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ

Лукашенко прокомментировал заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко прокомментировал заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно спокойно реагирует на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:43

2024-02-25T11:43

2024-02-25T12:13

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одкб

александр лукашенко

никол пашинян

белоруссия

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно спокойно реагирует на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в ОДКБ.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули агентству в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, однако ожидает от ее властей разъяснений."Мы реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно, никто с ума не сходил", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.Он подчеркнул, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении ОДКБ не рухнет."Мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит", - напомнил белорусский президент.Также белорусский лидер рекомендовал Еревану "не терять то, что держишь в руках". По его мнению, покинуть ОДКБ будет легко, а вернуться - уже сложнее."Мне кажется, Никол просто поторопился и сделал эмоциональное заявление", - резюмировал Лукашенко.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая минувшего года отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявлял, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929145547.html

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929132774.html

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в мире, армения, одкб, александр лукашенко, никол пашинян, белоруссия