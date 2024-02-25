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Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили - РИА Новости, 25.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:07 25.02.2024 (обновлено: 11:23 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/arbenina-1929333833.html
Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили
Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили - РИА Новости, 25.02.2024
Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили
В Южно-Сахалинске отменили концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, сообщили РИА Новости в компании по распространению билетов. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T04:07
2024-02-25T11:23
шоубиз
южно-сахалинск
диана арбенина
ночные снайперы
сахалинская областная дума
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске отменили концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, сообщили РИА Новости в компании по распространению билетов."Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что продажу билетов приостановили за несколько дней до отмены концерта.Выступление Арбениной должно было состояться в ледовом дворце "Кристалл" 25 февраля. Отменить его потребовал депутат региональной думы Александр Шарифулин. По его словам, певица известна неоднозначными высказываниями о специальной военной операции и о присоединении Крыма.
https://ria.ru/20240208/orbakayte-1926064370.html
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южно-сахалинск, диана арбенина, ночные снайперы, сахалинская областная дума
Шоубиз, Южно-Сахалинск, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Сахалинская областная Дума
Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили

Концерт Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, назначенный на воскресенье, отменили

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиана Арбенина
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Диана Арбенина. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске отменили концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, сообщили РИА Новости в компании по распространению билетов.
"Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что продажу билетов приостановили за несколько дней до отмены концерта.
Выступление Арбениной должно было состояться в ледовом дворце "Кристалл" 25 февраля. Отменить его потребовал депутат региональной думы Александр Шарифулин. По его словам, певица известна неоднозначными высказываниями о специальной военной операции и о присоединении Крыма.
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ШоубизЮжно-СахалинскДиана АрбенинаНочные снайперыСахалинская областная Дума
 
 
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