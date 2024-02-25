https://ria.ru/20240225/arbenina-1929333833.html

Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили

Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили - РИА Новости, 25.02.2024

Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили

В Южно-Сахалинске отменили концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, сообщили РИА Новости в компании по распространению билетов. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T04:07

2024-02-25T04:07

2024-02-25T11:23

шоубиз

южно-сахалинск

диана арбенина

ночные снайперы

сахалинская областная дума

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Южно-Сахалинске отменили концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, сообщили РИА Новости в компании по распространению билетов."Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что продажу билетов приостановили за несколько дней до отмены концерта.Выступление Арбениной должно было состояться в ледовом дворце "Кристалл" 25 февраля. Отменить его потребовал депутат региональной думы Александр Шарифулин. По его словам, певица известна неоднозначными высказываниями о специальной военной операции и о присоединении Крыма.

https://ria.ru/20240208/orbakayte-1926064370.html

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южно-сахалинск

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южно-сахалинск, диана арбенина, ночные снайперы, сахалинская областная дума