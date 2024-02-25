https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html
"Чудовищные последствия": в США испугались своих же санкций
"Чудовищные последствия": в США испугались своих же санкций - РИА Новости, 25.02.2024
"Чудовищные последствия": в США испугались своих же санкций
Страны G7 c марта расширяют санкции против российских алмазов, а к осени готовят механизм отслеживания происхождения камней. Цель — изолировать поставщиков от... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T08:00
2024-02-25T08:00
2024-02-25T08:06
экономика
g7
алроса
алмазы
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны G7 c марта расширяют санкции против российских алмазов, а к осени готовят механизм отслеживания происхождения камней. Цель — изолировать поставщиков от мирового рынка. Однако крупнейшие игроки отрасли предупредили: последствия будет разрушительными, дефицит и резкий рост цен неизбежны. В США же опасаются закрытия целого ряда предприятий.Расширение санкцийИмпорт алмазов из России Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония запретили с 1 января. С 1 марта это распространится на камни, обработанные в третьих странах. Кроме того, с 1 сентября "Семерка" планирует ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных минералов. Предполагается, что ключевую роль в этом сыграет Бельгия.Эксперты считают, что результат для мирового рынка будет катастрофическим. Американская компания Rapaport, владеющая крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, раскритиковала решение G7 и потребовала изменить "Алмазный протокол", разработанный Всемирным алмазным советом и странами "Семерки".Глава Rapaport Group Мартин Рапапорт указал: в Брюсселе хотят, чтобы все драгоценные камни, поступающие в США, проходили через Бельгию. Это, по его мнению, "уничтожит малые и средние ювелирные предприятия". Сокращение числа каналов поставок повысит стоимость минералов и ограничит поток алмазов в страну, являющуюся крупнейшим импортером с долей рынка 40-50%.Логистический кошмарПротив также выступили ведущая компания по добыче алмазов De Beers, входящая в корпорацию Anglo American, и ботсванская Okavango Diamond Company (ODC). Цены взлетят и на африканскую продукцию, уверены игроки рынка."Также непонятно, как и где проверять страну происхождения камня, если в Антверпене, главном алмазном центре мира, наши минералы резко подорожают", — предупредил гендиректор De Beers Эл Кук. По его словам, санкции, разумеется, "должны произвести желаемое действие, но без чудовищных побочных эффектов".На эти же риски указал министр минеральных ресурсов, зеленых технологий и энергетической безопасности Ботсваны Лефоко Моаги. Он отверг идею отправки африканских алмазов на сертификацию в Бельгию. "Такой шаг повлечет за собой логистический кошмар и взвинтит цены", — полагает он. По его словам, Ботсвана ясно дала понять G7, что они создают угрозу национальному суверенитету, поскольку экспорт алмазов обеспечивает две трети поступлений в бюджет.Дефицит и рост ценОпасения понятны: доля российских компаний на алмазном рынке — порядка 35%. Затраты на реализацию предлагаемой ЕС и США системы контроля неизбежно приведут к удорожанию, падению объемов продаж и дефициту минералов для ювелирных украшений, сокращению запасов в розничной торговле."В первую очередь пострадают страны золотого миллиарда, так как дорогостоящая ювелирная продукция в основном реализуется компаниями, зарегистрированными там. Более половины изделий с бриллиантами продается в США, а в ЕС практически все попадает через Антверпен", — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Наиболее серьезные финансовые последствия — для среднего и малого бизнеса, добавляет Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Отсутствие российских алмазов на мировом рынке обернется жесточайшим дефицитом в недружественных странах. А цены прибавят 100% и более.Через третьи страныРоссия же, подчеркивают эксперты, внакладе не останется: cлишком весомый игрок глобального рынка."На торговом балансе страны это практически не скажется. По оценкам, возможные потери от санкций не превышают четверти алмазного экспорта, что соответствует лишь 0,2% общего показателя", — уточняет Воронкова.В 2023 году крупнейший отечественный производитель алмазов "Алроса" сократил добычу на 2,8%. В 2024-м планируется добыть 30 миллионов карат алмазов и в дальнейшем поддерживать этот уровень, сохраняя ведущие позиции на мировом рынке.Специалисты отмечают и неэффективность попыток прекратить хождение российских алмазов в мире. Во-первых, невозможно достоверно определить страну происхождения камней. Они поступают на торговые площадки большими партиями через сеть посредников, нередко минералы из разных источников смешиваются. Во-вторых, заместить треть глобального рынка просто нереально.Кроме того, как и в ситуации с углеводородами, производители приступят к освоению новых рынков сбыта. Экспорт начнет перетекать в Азию, на Ближний Восток, в Латинскую Америку. Туда, где российские камни особенно востребованы у переработчиков. Западу же придется снова закупаться через третьи страны.
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экономика, g7, алроса, алмазы, санкции в отношении россии
Экономика, G7, Алроса, алмазы, Санкции в отношении России
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны G7 c марта расширяют санкции против российских алмазов, а к осени готовят механизм отслеживания происхождения камней. Цель — изолировать поставщиков от мирового рынка. Однако крупнейшие игроки отрасли предупредили: последствия будет разрушительными, дефицит и резкий рост цен неизбежны. В США же опасаются закрытия целого ряда предприятий.
Импорт алмазов из России Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония запретили с 1 января. С 1 марта это распространится на камни, обработанные в третьих странах. Кроме того, с 1 сентября "Семерка" планирует ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных минералов. Предполагается, что ключевую роль в этом сыграет Бельгия.
Эксперты считают, что результат для мирового рынка будет катастрофическим. Американская компания Rapaport, владеющая крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, раскритиковала решение G7 и потребовала изменить "Алмазный протокол", разработанный Всемирным алмазным советом и странами "Семерки".
Глава Rapaport Group Мартин Рапапорт указал: в Брюсселе хотят, чтобы все драгоценные камни, поступающие в США, проходили через Бельгию. Это, по его мнению, "уничтожит малые и средние ювелирные предприятия". Сокращение числа каналов поставок повысит стоимость минералов и ограничит поток алмазов в страну, являющуюся крупнейшим импортером с долей рынка 40-50%.
Против также выступили ведущая компания по добыче алмазов De Beers, входящая в корпорацию Anglo American, и ботсванская Okavango Diamond Company (ODC). Цены взлетят и на африканскую продукцию, уверены
игроки рынка.
"Также непонятно, как и где проверять страну происхождения камня, если в Антверпене, главном алмазном центре мира, наши минералы резко подорожают", — предупредил гендиректор De Beers Эл Кук. По его словам, санкции, разумеется, "должны произвести желаемое действие, но без чудовищных побочных эффектов".
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На эти же риски указал
министр минеральных ресурсов, зеленых технологий и энергетической безопасности Ботсваны Лефоко Моаги. Он отверг идею отправки африканских алмазов на сертификацию в Бельгию. "Такой шаг повлечет за собой логистический кошмар и взвинтит цены", — полагает он. По его словам, Ботсвана ясно дала понять G7, что они создают угрозу национальному суверенитету, поскольку экспорт алмазов обеспечивает две трети поступлений в бюджет.
Опасения понятны: доля российских компаний на алмазном рынке — порядка 35%. Затраты на реализацию предлагаемой ЕС и США системы контроля неизбежно приведут к удорожанию, падению объемов продаж и дефициту минералов для ювелирных украшений, сокращению запасов в розничной торговле.
"В первую очередь пострадают страны золотого миллиарда, так как дорогостоящая ювелирная продукция в основном реализуется компаниями, зарегистрированными там. Более половины изделий с бриллиантами продается в США, а в ЕС практически все попадает через Антверпен", — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.
Наиболее серьезные финансовые последствия — для среднего и малого бизнеса, добавляет Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Отсутствие российских алмазов на мировом рынке обернется жесточайшим дефицитом в недружественных странах. А цены прибавят 100% и более.
Россия же, подчеркивают эксперты, внакладе не останется: cлишком весомый игрок глобального рынка.
"На торговом балансе страны это практически не скажется. По оценкам, возможные потери от санкций не превышают четверти алмазного экспорта, что соответствует лишь 0,2% общего показателя", — уточняет Воронкова.
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В 2023 году крупнейший отечественный производитель алмазов "Алроса" сократил добычу на 2,8%. В 2024-м планируется добыть 30 миллионов карат алмазов и в дальнейшем поддерживать этот уровень, сохраняя ведущие позиции на мировом рынке.
Специалисты отмечают и неэффективность попыток прекратить хождение российских алмазов в мире. Во-первых, невозможно достоверно определить страну происхождения камней. Они поступают на торговые площадки большими партиями через сеть посредников, нередко минералы из разных источников смешиваются. Во-вторых, заместить треть глобального рынка просто нереально.
Кроме того, как и в ситуации с углеводородами, производители приступят к освоению новых рынков сбыта. Экспорт начнет перетекать в Азию, на Ближний Восток, в Латинскую Америку. Туда, где российские камни особенно востребованы у переработчиков. Западу же придется снова закупаться через третьи страны.