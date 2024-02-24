https://ria.ru/20240224/zelenskiy-1929230409.html

Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму

Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму - РИА Новости, 24.02.2024

Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал слова Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении украинских войск в Черном море... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T02:15

2024-02-24T02:15

2024-02-24T02:15

в мире

владимир зеленский

заур смирнов

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_484:0:3197:1526_1920x0_80_0_0_5317a4abe66049dc1963be8630a6ef94.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал слова Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении украинских войск в Черном море началом торга за гарантии личной безопасности. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, политическое будущее Зеленского предопределено, как политик он себя дискредитировал и навсегда запятнал.

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929219488.html

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929204965.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, заур смирнов, украина