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Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму - РИА Новости, 24.02.2024
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02:15 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/zelenskiy-1929230409.html
Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму
Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму - РИА Новости, 24.02.2024
Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал слова Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении украинских войск в Черном море... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T02:15
2024-02-24T02:15
в мире
владимир зеленский
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал слова Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении украинских войск в Черном море началом торга за гарантии личной безопасности. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, политическое будущее Зеленского предопределено, как политик он себя дискредитировал и навсегда запятнал.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929219488.html
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в мире, владимир зеленский, заур смирнов, украина
В мире, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Украина
Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму

Смирнов: слова Зеленского о контрнаступлении говорят о начале торга за гарантии

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал слова Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении украинских войск в Черном море началом торга за гарантии личной безопасности.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы".
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"Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, политическое будущее Зеленского предопределено, как политик он себя дискредитировал и навсегда запятнал.
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