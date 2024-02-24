https://ria.ru/20240224/zakharova-1929319019.html

Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской

Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской - РИА Новости, 24.02.2024

Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала РИА Новости о том, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:52

2024-02-24T21:52

2024-02-24T21:52

россия

мария захарова

любовь успенская

культура

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала РИА Новости о том, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской. В субботу на концерте знаменитой певицы состоялась презентация новой песни - "Сила моя со мной". Отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни". "И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова. "И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".

https://ria.ru/20240224/uspenskaya-1929318715.html

https://ria.ru/20231220/pesnya-1916841908.html

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Дарья Буймова

россия, мария захарова, любовь успенская, культура