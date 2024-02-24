https://ria.ru/20240224/zakharova-1929319019.html
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской - РИА Новости, 24.02.2024
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала РИА Новости о том, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:52
2024-02-24T21:52
2024-02-24T21:52
россия
мария захарова
любовь успенская
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала РИА Новости о том, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской. В субботу на концерте знаменитой певицы состоялась презентация новой песни - "Сила моя со мной". Отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни". "И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова. "И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
https://ria.ru/20240224/uspenskaya-1929318715.html
https://ria.ru/20231220/pesnya-1916841908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d3aad415871bb940083bd1c6d6ec2adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, любовь успенская, культура
Россия, Мария Захарова, Любовь Успенская, Культура
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской
Захарова рассказала о разговоре с Успенской, который вдохновил ее написать песню
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала РИА Новости о том, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской.
В субботу на концерте знаменитой певицы состоялась презентация новой песни - "Сила моя со мной".
Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой
Отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни".
«
"И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова.
"И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне