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Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской - РИА Новости, 24.02.2024
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21:52 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/zakharova-1929319019.html
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской - РИА Новости, 24.02.2024
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала РИА Новости о том, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:52
2024-02-24T21:52
россия
мария захарова
любовь успенская
культура
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала РИА Новости о том, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской. В субботу на концерте знаменитой певицы состоялась презентация новой песни - "Сила моя со мной". Отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней &lt;…&gt; чтобы в ней было о самом главном в ее жизни". "И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова. "И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
https://ria.ru/20240224/uspenskaya-1929318715.html
https://ria.ru/20231220/pesnya-1916841908.html
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россия, мария захарова, любовь успенская, культура
Россия, Мария Захарова, Любовь Успенская, Культура
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской

Захарова рассказала о разговоре с Успенской, который вдохновил ее написать песню

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведала РИА Новости о том, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской.
В субботу на концерте знаменитой певицы состоялась презентация новой песни - "Сила моя со мной".
Любовь Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Успенская на юбилейном концерте исполнила песню на стихи Марии Захаровой
Вчера, 21:49
Отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, Захарова рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни".
«
"И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова", - поведала Захарова.
"И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы", - добавила она. По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне
20 декабря 2023, 01:36
 
РоссияМария ЗахароваЛюбовь УспенскаяКультура
 
 
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