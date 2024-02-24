https://ria.ru/20240224/zakharova-1929307722.html

Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии

Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии - РИА Новости, 24.02.2024

Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале усомнилась в компетентности и образованности главы МИД ФРГ Анналены Бербок,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:48

2024-02-24T19:48

2024-02-24T19:48

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале усомнилась в компетентности и образованности главы МИД ФРГ Анналены Бербок, комментируя ее заявления о санкциях Запада в отношении Москвы. Когда страны Запада начали вводить санкции против России, никто не рассчитывал, что "это остановит вторжение", заявила ранее Бербок, добавив, что "просто санкции - это важно". "Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни", - написала Захарова. Она также обратилась к ситуации на заседании "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро: глава МИД ФРГ кричала в микрофон, пытаясь обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, которого не было в этом момент в зале. "На его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но ее было не переубедить. Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240224/berbok-1929247525.html

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927940087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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