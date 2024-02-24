Рейтинг@Mail.ru
Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/zakharova-1929307722.html
Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии
Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии - РИА Новости, 24.02.2024
Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале усомнилась в компетентности и образованности главы МИД ФРГ Анналены Бербок,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:48
2024-02-24T19:48
в мире
россия
германия
москва
анналена бербок
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале усомнилась в компетентности и образованности главы МИД ФРГ Анналены Бербок, комментируя ее заявления о санкциях Запада в отношении Москвы. Когда страны Запада начали вводить санкции против России, никто не рассчитывал, что "это остановит вторжение", заявила ранее Бербок, добавив, что "просто санкции - это важно". "Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни", - написала Захарова. Она также обратилась к ситуации на заседании "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро: глава МИД ФРГ кричала в микрофон, пытаясь обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, которого не было в этом момент в зале. "На его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но ее было не переубедить. Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240224/berbok-1929247525.html
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927940087.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, москва, анналена бербок, мария захарова, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Москва, Анналена Бербок, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз
Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии

Захарова усомнилась в компетентности Бербок после заявления о санкциях

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале усомнилась в компетентности и образованности главы МИД ФРГ Анналены Бербок, комментируя ее заявления о санкциях Запада в отношении Москвы.
Когда страны Запада начали вводить санкции против России, никто не рассчитывал, что "это остановит вторжение", заявила ранее Бербок, добавив, что "просто санкции - это важно".
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети
09:23
"Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни", - написала Захарова.
Она также обратилась к ситуации на заседании "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро: глава МИД ФРГ кричала в микрофон, пытаясь обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, которого не было в этом момент в зале.
"На его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но ее было не переубедить. Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно", - добавила Захарова.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В Сети ужаснулись заявлению Бербок об Украине
17 февраля, 13:03
 
В миреРоссияГерманияМоскваАнналена БербокМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала