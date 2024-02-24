Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Германии
Захарова усомнилась в компетентности Бербок после заявления о санкциях
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале усомнилась в компетентности и образованности главы МИД ФРГ Анналены Бербок, комментируя ее заявления о санкциях Запада в отношении Москвы.
Когда страны Запада начали вводить санкции против России, никто не рассчитывал, что "это остановит вторжение", заявила ранее Бербок, добавив, что "просто санкции - это важно".
"Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни", - написала Захарова.
Она также обратилась к ситуации на заседании "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро: глава МИД ФРГ кричала в микрофон, пытаясь обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, которого не было в этом момент в зале.
"На его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но ее было не переубедить. Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно", - добавила Захарова.