https://ria.ru/20240224/vystavka-1929320985.html

На выставке "Россия" пройдет день кино Калининградской области

На выставке "Россия" пройдет день кино Калининградской области - РИА Новости, 24.02.2024

На выставке "Россия" пройдет день кино Калининградской области

День кино Калининградской области, в рамках которого любители кино смогут посетить творческие встречи с известными российскими актерами Денисом Шведовым и... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T22:21

2024-02-24T22:21

2024-02-24T22:21

выставка-форум "россия"

калининградская область

россия

игорь петренко

екатерина климова

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917892063_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e44880f657a023ae1fd112506c7f07d.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. День кино Калининградской области, в рамках которого любители кино смогут посетить творческие встречи с известными российскими актерами Денисом Шведовым и Екатериной Климовой, а также показы фильма "Нюрнберг" и сериала "По законам военного времени", пройдет на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 25 февраля, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. "Двадцать пятого февраля на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пройдет день кино Калининградской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что на кинопоказы смогут прийти все желающие по предварительной регистрации, а на творческие встречи регистрация не требуется. В павильоне министерства культуры РФ "Наша культура" в этот день соберутся звезды отечественных фильмов и сериалов, съемки которых велись на территории Калининградской области. Для гостей выставки "Россия" будут организованы бесплатные творческие встречи с актерами и кинопоказы фильмов и сериалов, снятых в регионе. Гости выставки смогут посетить творческие встречи с актерами Денисом Шведовым, Игорем Петренко, Екатериной Климовой, Светланой Чуйкиной, а также посмотреть сериал "По законам военного времени", презентацию второго сезона сериала "Оффлайн", кинопоказы драмы "Плакать нельзя" и исторического блокбастера "Нюрнберг". Кинокомиссия Калининградской области в 2017 году одной из первых присоединилась к программе выплаты рибейтов кинопроизводителям. Рибейт - это субсидия, которая возмещает кинокомпаниям часть затрат на съемки в конкретном регионе России. В Калининградской области кинопроизводители могут получить от 20 до 40 процентов рибейта.

https://ria.ru/20240224/vystavka-1929268258.html

https://ria.ru/20240222/vdnkh-1928975193.html

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининградская область, россия, игорь петренко, екатерина климова, выставка-форум "россия"