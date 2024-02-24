https://ria.ru/20240224/vystavka-1929269982.html

В Париже задерживается открытие сельхозвыставки из-за протестов

В Париже задерживается открытие сельхозвыставки из-за протестов - РИА Новости, 24.02.2024

В Париже задерживается открытие сельхозвыставки из-за протестов

Открытие Салона сельского хозяйства в Париже задерживается из-за протестов против президента Эммануэля Макрона. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:47

2024-02-24T13:47

2024-02-24T13:47

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париж

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Открытие Салона сельского хозяйства в Париже задерживается из-за протестов против президента Эммануэля Макрона. Крупнейшая профильная выставка, проходящая ежегодно на юге столицы, должна была открыться в 9 утра. Макрон должен был перерезать символическую красную ленту и произнести речь, а затем посетить стенды и пообщаться с фермерами. Однако с самого утра приезд президента вызвал массовые протесты аграриев. Как отмечает телеканал BFMTV, это первый раз в истории мероприятия, когда президенту страны не дают посетить выставку. Тысячи посетителей вынуждены толпиться у входа в экспоцентр Порт-де-Версай в ожидании открытия выставки. Макрон провел встречу с профсоюзами за закрытыми дверьми, потом вместо обращения к широкой публике дал комментарий французской прессе в коридоре, но пока так и не спустился к посетителям. Макрон осудил "контрпродуктивные" акции фермеров, призвал их успокоиться и не мешать проведению сельхозвыставки. Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами. Они свистят и скандируют: "Макрона в отставку!" Несмотря на несколько задержаний, атмосфера остаётся крайне напряжённой. Полиции не удалось вывести всех недовольных на улицу. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html

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Драка протестующих со полицейскими на сельхозвыставке в Париже Открытие Салона сельского хозяйства в Париже задерживается из-за протестов против приезда Макрона. Фермеры, в частности, развязали драку со спецнарядом полиции по подавлению протестов. Местные СМИ отмечают, что в истории мероприятия впервые президенту страны не дают посетить выставку. 2024-02-24T13:47 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, париж, франция, эммануэль макрон