https://ria.ru/20240224/vystavka-1929268258.html

Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 24.02.2024

Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) посетили Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, более 80 человек приехали на выставку на... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:31

2024-02-24T13:31

2024-02-24T13:31

выставка-форум "россия"

россия

вднх

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) посетили Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, более 80 человек приехали на выставку на автобусах специального рейса "Время героев", сообщили в Минобороны РФ. "Участники спецрейса "Время героев" посетили Выставку достижений народного хозяйства... "галерею достижений России", павильон №1 "Первые в России - стране возможностей" и побывали на Международной выставке-форуме "Россия", на которой представлены лучшие достижения всех регионов", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что спецрейсы "Время героев" организованы с целью оказания социальной поддержки военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей. "В этом году путешествие стартовало 23 февраля, участники посетили музейный комплекс "Дорога памяти", где у стен Главного храма Вооруженных сил России приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества", - сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что "взрослые и дети погрузились в историю Великой Отечественной войны в ходе интерактивно-исторической программы и узнали много интересных фактов". "Участники проекта посетили различные экспозиции музея - "Огнем полковых батарей", "Оружие Победы", "300-й медсанбат", "Хирургия", "Семейная история", "Полевая почта", "Хозблок", "Школа молодого Красноармейца" и многие другие", - отметили в Минобороны РФ. Основным событием программы праздничной экскурсии "Время героев" стала военно-историческая реконструкция "Вызываем огонь на себя! Последний бой младшего лейтенанта Графова". "Каждый зритель не только стал свидетелем боя, но и смог побывать на месте импровизированного сражения, а также сфотографироваться с участниками реконструкции. Для гостей также был организован концерт от ведущих творческих коллективов Минобороны РФ и лекция об истории самозащиты "Невидимое оружие Победы", - заключили в военном ведомстве. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240222/vdnkh-1928975193.html

https://ria.ru/20240215/vystavka-1927645783.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вднх, министерство обороны рф (минобороны рф)