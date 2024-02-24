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Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 24.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:31 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/vystavka-1929268258.html
Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ
Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 24.02.2024
Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ
Военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) посетили Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, более 80 человек приехали на выставку на... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:31
2024-02-24T13:31
выставка-форум "россия"
россия
вднх
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) посетили Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, более 80 человек приехали на выставку на автобусах специального рейса "Время героев", сообщили в Минобороны РФ. "Участники спецрейса "Время героев" посетили Выставку достижений народного хозяйства... "галерею достижений России", павильон №1 "Первые в России - стране возможностей" и побывали на Международной выставке-форуме "Россия", на которой представлены лучшие достижения всех регионов", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что спецрейсы "Время героев" организованы с целью оказания социальной поддержки военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей. "В этом году путешествие стартовало 23 февраля, участники посетили музейный комплекс "Дорога памяти", где у стен Главного храма Вооруженных сил России приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества", - сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что "взрослые и дети погрузились в историю Великой Отечественной войны в ходе интерактивно-исторической программы и узнали много интересных фактов". "Участники проекта посетили различные экспозиции музея - "Огнем полковых батарей", "Оружие Победы", "300-й медсанбат", "Хирургия", "Семейная история", "Полевая почта", "Хозблок", "Школа молодого Красноармейца" и многие другие", - отметили в Минобороны РФ. Основным событием программы праздничной экскурсии "Время героев" стала военно-историческая реконструкция "Вызываем огонь на себя! Последний бой младшего лейтенанта Графова". "Каждый зритель не только стал свидетелем боя, но и смог побывать на месте импровизированного сражения, а также сфотографироваться с участниками реконструкции. Для гостей также был организован концерт от ведущих творческих коллективов Минобороны РФ и лекция об истории самозащиты "Невидимое оружие Победы", - заключили в военном ведомстве. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240222/vdnkh-1928975193.html
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россия, вднх, министерство обороны рф (минобороны рф)
Выставка-форум "Россия", Россия, ВДНХ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Более 80 участников спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия" на ВДНХ
Выставка Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) посетили Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, более 80 человек приехали на выставку на автобусах специального рейса "Время героев", сообщили в Минобороны РФ.
"Участники спецрейса "Время героев" посетили Выставку достижений народного хозяйства... "галерею достижений России", павильон №1 "Первые в России - стране возможностей" и побывали на Международной выставке-форуме "Россия", на которой представлены лучшие достижения всех регионов", - говорится в сообщении.
Концерты, круизы, легенды спорта: чем продолжает удивлять выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

Концертная программа Мелодии транспорта

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на Международной выставке-форуме Россия

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

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2 из 15
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Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

Встреча гендиректора Роскосмоса с участниками Движения Первых и подписание соглашения о сотрудничестве

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

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В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

Демонстрация форменной одежды экипажей Аэрофлота со второй половины XX века по настоящее время

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

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4 из 15
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

Открытие новой экспозиции Аллеи славы

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

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5 из 15
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На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

Пожарно-спасательский праздник на коньках Мама, папа, я - пожарная семья

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

Торжественная церемония бракосочетания 16 пар молодоженов-работников атомной отрасли из 10 городов нашей страны – от Москвы до Мурманска

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

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7 из 15
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Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

Зампред правительства РФ Александр Новак на Международной выставке-форуме Россия

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

Заместитель директора дирекции, Дирекция мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

Открытие международного передвижного фестиваля Кино на службе Отечеству

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

Концертная программа с участием звезд российской эстрады и выступлениями коллективов энергетических компаний, главная уличная сцена

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

Автограф-сессия с легендами Спартака

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

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12 из 15
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Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

Гастрономический круиз Родные берега от круизной компании ВодоходЪ

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

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13 из 15
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Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

Артисты ансамбля народной песни Любо-Мило

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

Артисты ансамбля танца и песни казаков Багатица

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
В министерстве уточнили, что спецрейсы "Время героев" организованы с целью оказания социальной поддержки военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.
"В этом году путешествие стартовало 23 февраля, участники посетили музейный комплекс "Дорога памяти", где у стен Главного храма Вооруженных сил России приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества", - сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что "взрослые и дети погрузились в историю Великой Отечественной войны в ходе интерактивно-исторической программы и узнали много интересных фактов".
"Участники проекта посетили различные экспозиции музея - "Огнем полковых батарей", "Оружие Победы", "300-й медсанбат", "Хирургия", "Семейная история", "Полевая почта", "Хозблок", "Школа молодого Красноармейца" и многие другие", - отметили в Минобороны РФ.
Награждение 7-миллионного посетителя выставки - Алексея Максимова из города Волжский Волгоградской области
Выставку "Россия" посетили семь миллионов человек
22 февраля, 13:53
Основным событием программы праздничной экскурсии "Время героев" стала военно-историческая реконструкция "Вызываем огонь на себя! Последний бой младшего лейтенанта Графова".
"Каждый зритель не только стал свидетелем боя, но и смог побывать на месте импровизированного сражения, а также сфотографироваться с участниками реконструкции. Для гостей также был организован концерт от ведущих творческих коллективов Минобороны РФ и лекция об истории самозащиты "Невидимое оружие Победы", - заключили в военном ведомстве.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего 131 экспозиция.
Световая инсталляция на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия"
15 февраля, 18:09
 
Выставка-форум "Россия"РоссияВДНХМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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