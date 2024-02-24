Участники спецоперации посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) посетили Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, более 80 человек приехали на выставку на автобусах специального рейса "Время героев", сообщили в Минобороны РФ. "Участники спецрейса "Время героев" посетили Выставку достижений народного хозяйства... "галерею достижений России", павильон №1 "Первые в России - стране возможностей" и побывали на Международной выставке-форуме "Россия", на которой представлены лучшие достижения всех регионов", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что спецрейсы "Время героев" организованы с целью оказания социальной поддержки военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей. "В этом году путешествие стартовало 23 февраля, участники посетили музейный комплекс "Дорога памяти", где у стен Главного храма Вооруженных сил России приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества", - сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что "взрослые и дети погрузились в историю Великой Отечественной войны в ходе интерактивно-исторической программы и узнали много интересных фактов". "Участники проекта посетили различные экспозиции музея - "Огнем полковых батарей", "Оружие Победы", "300-й медсанбат", "Хирургия", "Семейная история", "Полевая почта", "Хозблок", "Школа молодого Красноармейца" и многие другие", - отметили в Минобороны РФ. Основным событием программы праздничной экскурсии "Время героев" стала военно-историческая реконструкция "Вызываем огонь на себя! Последний бой младшего лейтенанта Графова". "Каждый зритель не только стал свидетелем боя, но и смог побывать на месте импровизированного сражения, а также сфотографироваться с участниками реконструкции. Для гостей также был организован концерт от ведущих творческих коллективов Минобороны РФ и лекция об истории самозащиты "Невидимое оружие Победы", - заключили в военном ведомстве. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего 131 экспозиция.
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) посетили Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, более 80 человек приехали на выставку на автобусах специального рейса "Время героев", сообщили в Минобороны РФ.
"Участники спецрейса "Время героев" посетили Выставку достижений народного хозяйства... "галерею достижений России", павильон №1 "Первые в России - стране возможностей" и побывали на Международной выставке-форуме "Россия", на которой представлены лучшие достижения всех регионов", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что спецрейсы "Время героев" организованы с целью оказания социальной поддержки военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.
"В этом году путешествие стартовало 23 февраля, участники посетили музейный комплекс "Дорога памяти", где у стен Главного храма Вооруженных сил России приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества", - сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что "взрослые и дети погрузились в историю Великой Отечественной войны в ходе интерактивно-исторической программы и узнали много интересных фактов".
"Участники проекта посетили различные экспозиции музея - "Огнем полковых батарей", "Оружие Победы", "300-й медсанбат", "Хирургия", "Семейная история", "Полевая почта", "Хозблок", "Школа молодого Красноармейца" и многие другие", - отметили в Минобороны РФ.
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Основным событием программы праздничной экскурсии "Время героев" стала военно-историческая реконструкция "Вызываем огонь на себя! Последний бой младшего лейтенанта Графова".
"Каждый зритель не только стал свидетелем боя, но и смог побывать на месте импровизированного сражения, а также сфотографироваться с участниками реконструкции. Для гостей также был организован концерт от ведущих творческих коллективов Минобороны РФ и лекция об истории самозащиты "Невидимое оружие Победы", - заключили в военном ведомстве.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего 131 экспозиция.
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