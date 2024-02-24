https://ria.ru/20240224/vybory-1929274296.html

ЦИК Белоруссии примет участие в наблюдении за выборами президента России

ЦИК Белоруссии примет участие в наблюдении за выборами президента России - РИА Новости, 24.02.2024

ЦИК Белоруссии примет участие в наблюдении за выборами президента России

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии подтвердил участие белорусской стороны в наблюдении за выборами президента России, сообщили в Центризбиркоме РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:24

2024-02-24T14:24

2024-02-24T14:24

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии подтвердил участие белорусской стороны в наблюдении за выборами президента России, сообщили в Центризбиркоме РФ. В ходе выборов в Белоруссии делегация ЦИК РФ во главе с зампредседателя комиссии Николаем Булаевым встретилась с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, обсудила вопросы подготовки выборов с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. "Глава республиканской комиссии подтвердил участие белорусской стороны в наблюдении за выборами президента России", - говорится в Telegram-канале ЦИК РФ. Кроме того, сообщается, что состоялась встреча с главой Миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Представители Центризбиркома РФ посетили избирательные участки Белоруссии в последний день досрочного голосования. "Николай Булаев и Людмила Маркина посетили избирательные участки, где активно идет досрочное голосование", - сообщили в пресс-службе. В ЦИК РФ отметили, что в 2022 году в результате республиканского референдума в Белоруссии было скорректировано избирательное законодательство страны: введен единый день голосования, отменен порог явки, за рамки кампании выведены процедуры образования округов и формирования списков избирателей Кроме того, впервые появилось понятие "электорального суверенитета", который предполагает ограничение по выдвижению на выборные должности лиц с иностранным гражданством и запрет на образование зарубежных участков для голосования. "Вскоре после единого дня голосования путем непрямых выборов будут избраны делегаты Всебелорусского народного собрания – общего собрания представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей производства, деятелей науки и культуры, общественности", - рассказали в комиссии. В Белоруссии впервые запланировано проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования - 25 февраля 2024 года. Во вторник началось досрочное голосование, которое продлится по 24 февраля включительно.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, николай булаев, россия, борис грызлов, игорь карпенко, снг