https://ria.ru/20240224/vsu-1929253502.html

В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным

В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным - РИА Новости, 24.02.2024

В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неадекватным анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, напомнив РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:44

2024-02-24T10:44

2024-02-24T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неадекватным анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, напомнив о провальном наступлении ВСУ в прошлом году. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "С каждым разом заявления Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности", - сказал Бобков РИА Новости. По его словам, Зеленский уже бросил в одно контрнаступление украинские войска в прошлом году в Запорожской области, получив тысячи погибших украинских военных и несколько квадратных километров степи, которую удалось с трудом пройти. "Если у них есть желание, засыпав телами своих военных степи, поступить таким же образом и с дном Черного моря, то пусть пытаются. Заявление Зеленского – это лишь попытка выклянчить у Запада еще несколько ракет, старых самолетов и танков, которые уже заканчиваются", - сказал Бобков. По его словам, в мире уже все понимают, что Россия в конфликте на Украине показала свою способность отвечать наряду с другими государствами за будущее человечества, а также показала не только свою боеспособность, но и непобедимость в условиях XXI века. "Любые попытки контрнаступления – это только, к сожалению, очередные человеческие жизни украинских солдат, которые заберет этот кровавый клоун и его окружение своей неадекватностью", - подчеркнул вице-спикер. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html

https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html

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Варвара Скокшина

россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир бобков, владимир путин, в мире