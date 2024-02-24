В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным
В парламенте Крыма назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неадекватным анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, напомнив о провальном наступлении ВСУ в прошлом году.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы".
"С каждым разом заявления Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности", - сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, Зеленский уже бросил в одно контрнаступление украинские войска в прошлом году в Запорожской области, получив тысячи погибших украинских военных и несколько квадратных километров степи, которую удалось с трудом пройти.
"Если у них есть желание, засыпав телами своих военных степи, поступить таким же образом и с дном Черного моря, то пусть пытаются. Заявление Зеленского – это лишь попытка выклянчить у Запада еще несколько ракет, старых самолетов и танков, которые уже заканчиваются", - сказал Бобков.
"Любые попытки контрнаступления – это только, к сожалению, очередные человеческие жизни украинских солдат, которые заберет этот кровавый клоун и его окружение своей неадекватностью", - подчеркнул вице-спикер.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.