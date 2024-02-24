Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/vsu-1929253502.html
В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным
В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным - РИА Новости, 24.02.2024
В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неадекватным анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, напомнив РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:44
2024-02-24T10:44
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир зеленский
владимир бобков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неадекватным анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, напомнив о провальном наступлении ВСУ в прошлом году. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "С каждым разом заявления Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности", - сказал Бобков РИА Новости. По его словам, Зеленский уже бросил в одно контрнаступление украинские войска в прошлом году в Запорожской области, получив тысячи погибших украинских военных и несколько квадратных километров степи, которую удалось с трудом пройти. "Если у них есть желание, засыпав телами своих военных степи, поступить таким же образом и с дном Черного моря, то пусть пытаются. Заявление Зеленского – это лишь попытка выклянчить у Запада еще несколько ракет, старых самолетов и танков, которые уже заканчиваются", - сказал Бобков. По его словам, в мире уже все понимают, что Россия в конфликте на Украине показала свою способность отвечать наряду с другими государствами за будущее человечества, а также показала не только свою боеспособность, но и непобедимость в условиях XXI века. "Любые попытки контрнаступления – это только, к сожалению, очередные человеческие жизни украинских солдат, которые заберет этот кровавый клоун и его окружение своей неадекватностью", - подчеркнул вице-спикер. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929189100.html
https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир бобков, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Бобков, Владимир Путин, В мире
В Крыму назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным

В парламенте Крыма назвали анонс нового контрнаступления ВСУ неадекватным

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неадекватным анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море, напомнив о провальном наступлении ВСУ в прошлом году.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Тысячи по всей линии фронта. СМИ раскрыли, что применила Россия на Украине
09:07
"С каждым разом заявления Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности", - сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, Зеленский уже бросил в одно контрнаступление украинские войска в прошлом году в Запорожской области, получив тысячи погибших украинских военных и несколько квадратных километров степи, которую удалось с трудом пройти.
"Если у них есть желание, засыпав телами своих военных степи, поступить таким же образом и с дном Черного моря, то пусть пытаются. Заявление Зеленского – это лишь попытка выклянчить у Запада еще несколько ракет, старых самолетов и танков, которые уже заканчиваются", - сказал Бобков.
По его словам, в мире уже все понимают, что Россия в конфликте на Украине показала свою способность отвечать наряду с другими государствами за будущее человечества, а также показала не только свою боеспособность, но и непобедимость в условиях XXI века.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Фронт придется сократить". В Киеве раскрыли, как изменятся границы Украины
Вчера, 18:27
"Любые попытки контрнаступления – это только, к сожалению, очередные человеческие жизни украинских солдат, которые заберет этот кровавый клоун и его окружение своей неадекватностью", - подчеркнул вице-спикер.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир БобковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала