https://ria.ru/20240224/vozgoranie-1929232132.html

На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех

На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех - РИА Новости, 24.02.2024

На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) начался пожар, возможно, из-за падения беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T04:03

2024-02-24T04:03

2024-02-24T13:46

происшествия

липецкая область

новолипецкий металлургический комбинат

игорь артамонов

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) начался пожар, возможно, из-за падения беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", — сообщил он.Как уточнил Артамонов, возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в соцсетях видео проверяют.Глава региона призвал не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Все спецслужбы приведены в режим максимальной готовности, подчеркнул он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в ночь на субботу ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями.

https://ria.ru/20240224/pvo-1929226406.html

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происшествия, липецкая область, новолипецкий металлургический комбинат, игорь артамонов