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На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех - РИА Новости, 24.02.2024
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04:03 24.02.2024 (обновлено: 13:46 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/vozgoranie-1929232132.html
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех - РИА Новости, 24.02.2024
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) начался пожар, возможно, из-за падения беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T04:03
2024-02-24T13:46
происшествия
липецкая область
новолипецкий металлургический комбинат
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) начался пожар, возможно, из-за падения беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.&quot;Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует&quot;, — сообщил он.Как уточнил Артамонов, возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в соцсетях видео проверяют.Глава региона призвал не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Все спецслужбы приведены в режим максимальной готовности, подчеркнул он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в ночь на субботу ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями.
https://ria.ru/20240224/pvo-1929226406.html
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происшествия, липецкая область, новолипецкий металлургический комбинат, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Новолипецкий металлургический комбинат, Игорь Артамонов
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелся цех

Липецкий губернатор Артамонов: пожар на НЛМК потушен, пострадавших нет

Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате. Кадр видео очевидца
Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате. Кадр видео очевидца
Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) начался пожар, возможно, из-за падения беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«

"Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", — сообщил он.

Как уточнил Артамонов, возгорание могло спровоцировать падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в соцсетях видео проверяют.
Глава региона призвал не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Все спецслужбы приведены в режим максимальной готовности, подчеркнул он.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в ночь на субботу ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями.
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ПроисшествияЛипецкая областьНоволипецкий металлургический комбинатИгорь Артамонов
 
 
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