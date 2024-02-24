https://ria.ru/20240224/volodin-1929300520.html

Глава Чечни Кадыров встретился с председателем Госдумы Володиным

Глава Чечни Кадыров встретился с председателем Госдумы Володиным - РИА Новости, 24.02.2024

Глава Чечни Кадыров встретился с председателем Госдумы Володиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве, который выразил благодарность... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:34

2024-02-24T18:34

2024-02-24T18:34

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ГРОЗНЫЙ, 24 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве, который выразил благодарность депутатам от республики за помощь фронту и участие в переговорном процессе. "Вячеслав Викторович поблагодарил <…> - депутатов Госдумы Адама Делимханова, Шамсаила Саралиева, Ахмеда Догаева, Руслана Лечхаджиева за самую деятельную помощь фронту и участие в переговорном процессе. Он подчеркнул, что, помимо ведения основной законотворческой деятельности, они оказывают содействие в материально-техническом оснащении наших подразделений, а также вызволяют наших бойцов из плена. И, надо признать, добиваются ощутимых результатов", - сообщил Кадыров. Глава региона назвал Володина профессионалом высокого уровня, чья преданность и патриотизм служат примером для многих. "Я выразил искреннюю благодарность Вячеславу Викторовичу за оказываемую помощь Чеченской Республике, поддержку инициатив регионального парламента. Благодаря его содействию наши законопроекты находят нужный отклик", - написал он. Кадыров также добавил, что Володин заверил его, что в скором времени посетит Чечню. В пятницу Кадыров сообщал, что в Москве у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Так же он рассказал о встречах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, москва, рамзан кадыров, вячеслав володин, адам делимханов, госдума рф