Глава Чечни Кадыров встретился с председателем Госдумы Володиным
Володин выразил благодарность депутатам от Чечни за помощь фронту
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве, который выразил благодарность депутатам от республики за помощь фронту и участие в переговорном процессе.
"Вячеслав Викторович поблагодарил <…> - депутатов Госдумы Адама Делимханова, Шамсаила Саралиева, Ахмеда Догаева, Руслана Лечхаджиева за самую деятельную помощь фронту и участие в переговорном процессе. Он подчеркнул, что, помимо ведения основной законотворческой деятельности, они оказывают содействие в материально-техническом оснащении наших подразделений, а также вызволяют наших бойцов из плена. И, надо признать, добиваются ощутимых результатов", - сообщил Кадыров.
Глава региона назвал Володина профессионалом высокого уровня, чья преданность и патриотизм служат примером для многих.
"Я выразил искреннюю благодарность Вячеславу Викторовичу за оказываемую помощь Чеченской Республике, поддержку инициатив регионального парламента. Благодаря его содействию наши законопроекты находят нужный отклик", - написал он. Кадыров также добавил, что Володин заверил его, что в скором времени посетит Чечню.
В пятницу Кадыров сообщал, что в Москве у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Так же он рассказал о встречах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.