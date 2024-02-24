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В США разбился вертолет нацгвардии Apache - РИА Новости, 24.02.2024
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02:09 24.02.2024 (обновлено: 05:09 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/vertolet-1929230296.html
В США разбился вертолет нацгвардии Apache
В США разбился вертолет нацгвардии Apache - РИА Новости, 24.02.2024
В США разбился вертолет нацгвардии Apache
В Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, в результате происшествия погибли двое находившихся на борту военнослужащих, заявил губернатор... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T02:09
2024-02-24T05:09
в мире
миссисипи
mcdonnell douglas ah-64 apache
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. В Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, в результате происшествия погибли двое находившихся на борту военнослужащих, заявил губернатор штата Тейт Ривз.&quot;Сегодня произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи Apache AH-64 в ходе обычного тренировочного полета. К сожалению, двое гвардейцев не выжили&quot;, - говорится в опубликованном заявлении Ривза.По его словам, на месте крушения в настоящее время работают специалисты.
https://ria.ru/20240224/aerostat-1929229111.html
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в мире, миссисипи, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Миссисипи, McDonnell Douglas AH-64 Apache
В США разбился вертолет нацгвардии Apache

Губернатор Миссисипи заявил о крушении вертолета Apache и гибели двоих военных

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВертолет AH-64 Apache
Вертолет AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Вертолет AH-64 Apache. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. В Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, в результате происшествия погибли двое находившихся на борту военнослужащих, заявил губернатор штата Тейт Ривз.
«

"Сегодня произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи Apache AH-64 в ходе обычного тренировочного полета. К сожалению, двое гвардейцев не выжили", - говорится в опубликованном заявлении Ривза.

По его словам, на месте крушения в настоящее время работают специалисты.
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01:51
 
В миреМиссисипиMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
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