https://ria.ru/20240224/vertolet-1929230296.html
В США разбился вертолет нацгвардии Apache
В США разбился вертолет нацгвардии Apache - РИА Новости, 24.02.2024
В США разбился вертолет нацгвардии Apache
В Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, в результате происшествия погибли двое находившихся на борту военнослужащих, заявил губернатор... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T02:09
2024-02-24T02:09
2024-02-24T05:09
в мире
миссисипи
mcdonnell douglas ah-64 apache
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149316/79/1493167927_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_06691a88e5c28735aee049fbcea78c2a.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. В Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, в результате происшествия погибли двое находившихся на борту военнослужащих, заявил губернатор штата Тейт Ривз."Сегодня произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи Apache AH-64 в ходе обычного тренировочного полета. К сожалению, двое гвардейцев не выжили", - говорится в опубликованном заявлении Ривза.По его словам, на месте крушения в настоящее время работают специалисты.
https://ria.ru/20240224/aerostat-1929229111.html
миссисипи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149316/79/1493167927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f97beac88db895419c59509ef5df1f27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миссисипи, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Миссисипи, McDonnell Douglas AH-64 Apache
В США разбился вертолет нацгвардии Apache
Губернатор Миссисипи заявил о крушении вертолета Apache и гибели двоих военных