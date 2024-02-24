https://ria.ru/20240224/vertolet-1929230296.html

В США разбился вертолет нацгвардии Apache

В США разбился вертолет нацгвардии Apache - РИА Новости, 24.02.2024

В США разбился вертолет нацгвардии Apache

В Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, в результате происшествия погибли двое находившихся на борту военнослужащих, заявил губернатор... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T02:09

2024-02-24T02:09

2024-02-24T05:09

в мире

миссисипи

mcdonnell douglas ah-64 apache

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. В Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, в результате происшествия погибли двое находившихся на борту военнослужащих, заявил губернатор штата Тейт Ривз."Сегодня произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи Apache AH-64 в ходе обычного тренировочного полета. К сожалению, двое гвардейцев не выжили", - говорится в опубликованном заявлении Ривза.По его словам, на месте крушения в настоящее время работают специалисты.

https://ria.ru/20240224/aerostat-1929229111.html

миссисипи

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в мире, миссисипи, mcdonnell douglas ah-64 apache