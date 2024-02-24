https://ria.ru/20240224/venesuela-1929232003.html
В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты
В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты - РИА Новости, 24.02.2024
В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты
При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли 16 человек, еще 16 получили ранения, спасатели эвакуировали 208 рабочих с места... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T04:00
2024-02-24T04:00
2024-02-24T04:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
боливар (венесуэла)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
МЕХИКО, 24 фев - РИА новости. При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли 16 человек, еще 16 получили ранения, спасатели эвакуировали 208 рабочих с места аварии, сообщило издание Ultimas Noticias. "Шестнадцать человек погибли и 16 получили ранения. На месте круглосуточно работают более 100 специалистов из Гуманитарной оперативной группы, Национальной службы медицины и судебной медицины Senamecf и 5 поисково-спасательных групп", - сообщило издание на своем сайте со ссылкой на губернатора региона Анхеля Маркано. Обрушение нелегальной открытой шахты "Булья Лока" произошло во вторник в муниципалитете Ангостура, изначально глава муниципалитета заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров. Позднее президент Николас Мадуро назвал эту информацию непроверенной. По словам губернатора Боливара, спасательным службам удалось эвакуировать и доставить в места проживания 208 человек, которые находились на аварийной шахте, сейчас ее работа остановлена.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html
https://ria.ru/20240224/vertolet-1929230296.html
венесуэла
боливар (венесуэла)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, николас мадуро, боливар (венесуэла)
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Боливар (Венесуэла)
В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты
UN: число жертв обрушения шахты в Венесуэле достигло 16