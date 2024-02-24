https://ria.ru/20240224/venesuela-1929232003.html

В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты

В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты - РИА Новости, 24.02.2024

В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты

При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли 16 человек, еще 16 получили ранения, спасатели эвакуировали 208 рабочих с места... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T04:00

2024-02-24T04:00

2024-02-24T04:00

в мире

венесуэла

николас мадуро

боливар (венесуэла)

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МЕХИКО, 24 фев - РИА новости. При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли 16 человек, еще 16 получили ранения, спасатели эвакуировали 208 рабочих с места аварии, сообщило издание Ultimas Noticias. "Шестнадцать человек погибли и 16 получили ранения. На месте круглосуточно работают более 100 специалистов из Гуманитарной оперативной группы, Национальной службы медицины и судебной медицины Senamecf и 5 поисково-спасательных групп", - сообщило издание на своем сайте со ссылкой на губернатора региона Анхеля Маркано. Обрушение нелегальной открытой шахты "Булья Лока" произошло во вторник в муниципалитете Ангостура, изначально глава муниципалитета заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров. Позднее президент Николас Мадуро назвал эту информацию непроверенной. По словам губернатора Боливара, спасательным службам удалось эвакуировать и доставить в места проживания 208 человек, которые находились на аварийной шахте, сейчас ее работа остановлена.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html

https://ria.ru/20240224/vertolet-1929230296.html

венесуэла

боливар (венесуэла)

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в мире, венесуэла, николас мадуро, боливар (венесуэла)