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В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты - РИА Новости, 24.02.2024
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04:00 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/venesuela-1929232003.html
В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты
В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты - РИА Новости, 24.02.2024
В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты
При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли 16 человек, еще 16 получили ранения, спасатели эвакуировали 208 рабочих с места... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T04:00
2024-02-24T04:00
в мире
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МЕХИКО, 24 фев - РИА новости. При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли 16 человек, еще 16 получили ранения, спасатели эвакуировали 208 рабочих с места аварии, сообщило издание Ultimas Noticias. "Шестнадцать человек погибли и 16 получили ранения. На месте круглосуточно работают более 100 специалистов из Гуманитарной оперативной группы, Национальной службы медицины и судебной медицины Senamecf и 5 поисково-спасательных групп", - сообщило издание на своем сайте со ссылкой на губернатора региона Анхеля Маркано. Обрушение нелегальной открытой шахты "Булья Лока" произошло во вторник в муниципалитете Ангостура, изначально глава муниципалитета заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров. Позднее президент Николас Мадуро назвал эту информацию непроверенной. По словам губернатора Боливара, спасательным службам удалось эвакуировать и доставить в места проживания 208 человек, которые находились на аварийной шахте, сейчас ее работа остановлена.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро, боливар (венесуэла)
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Боливар (Венесуэла)
В Венесуэле увеличилось число жертв обрушения шахты

UN: число жертв обрушения шахты в Венесуэле достигло 16

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на город Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 фев - РИА новости. При обрушении нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар погибли 16 человек, еще 16 получили ранения, спасатели эвакуировали 208 рабочих с места аварии, сообщило издание Ultimas Noticias.
"Шестнадцать человек погибли и 16 получили ранения. На месте круглосуточно работают более 100 специалистов из Гуманитарной оперативной группы, Национальной службы медицины и судебной медицины Senamecf и 5 поисково-спасательных групп", - сообщило издание на своем сайте со ссылкой на губернатора региона Анхеля Маркано.
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Вчера, 19:41
Обрушение нелегальной открытой шахты "Булья Лока" произошло во вторник в муниципалитете Ангостура, изначально глава муниципалитета заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров. Позднее президент Николас Мадуро назвал эту информацию непроверенной.
По словам губернатора Боливара, спасательным службам удалось эвакуировать и доставить в места проживания 208 человек, которые находились на аварийной шахте, сейчас ее работа остановлена.
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