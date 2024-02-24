https://ria.ru/20240224/ukraina-1929289549.html

Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов

Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов - РИА Новости, 24.02.2024

Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Times признал, что не все страны Запада хотят, чтобы Киев одержал... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:49

2024-02-24T16:49

2024-02-24T16:49

в мире

украина

россия

киев

метте фредериксен

алексей данилов

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Times признал, что не все страны Запада хотят, чтобы Киев одержал победу против России. В пятницу, 23 февраля, на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове Владимир Зеленский заявил, что за последний год во время "контрнаступления" Украины с поставками западного вооружения "не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах". "Если бы они хотели (победы Украины - ред), они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать", - отметил он. По мнению Данилова, сдачи Авдеевки якобы можно было бы избежать, если бы Киев получил истребители F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928925349.html

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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