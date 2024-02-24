Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов
Данилов: не все на Западе хотят победы Украины и не посылают оружие вовремя
© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Times признал, что не все страны Запада хотят, чтобы Киев одержал победу против России.
В пятницу, 23 февраля, на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове Владимир Зеленский заявил, что за последний год во время "контрнаступления" Украины с поставками западного вооружения "не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах".
"Если бы они хотели (победы Украины - ред), они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать", - отметил он.
По мнению Данилова, сдачи Авдеевки якобы можно было бы избежать, если бы Киев получил истребители F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.