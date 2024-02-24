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Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов - РИА Новости, 24.02.2024
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16:49 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929289549.html
Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов
Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов - РИА Новости, 24.02.2024
Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Times признал, что не все страны Запада хотят, чтобы Киев одержал... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:49
2024-02-24T16:49
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Times признал, что не все страны Запада хотят, чтобы Киев одержал победу против России. В пятницу, 23 февраля, на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове Владимир Зеленский заявил, что за последний год во время "контрнаступления" Украины с поставками западного вооружения "не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах". "Если бы они хотели (победы Украины - ред), они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать", - отметил он. По мнению Данилова, сдачи Авдеевки якобы можно было бы избежать, если бы Киев получил истребители F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928925349.html
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в мире, украина, россия, киев, метте фредериксен, алексей данилов, владимир зеленский, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, f-16
В мире, Украина, Россия, Киев, Метте Фредериксен, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, F-16
Не все на Западе хотят победы Украины, заявил Данилов

Данилов: не все на Западе хотят победы Украины и не посылают оружие вовремя

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Times признал, что не все страны Запада хотят, чтобы Киев одержал победу против России.
В пятницу, 23 февраля, на брифинге с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове Владимир Зеленский заявил, что за последний год во время "контрнаступления" Украины с поставками западного вооружения "не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах".
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"Если бы они хотели (победы Украины - ред), они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать", - отметил он.
По мнению Данилова, сдачи Авдеевки якобы можно было бы избежать, если бы Киев получил истребители F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияКиевМетте ФредериксенАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныF-16
 
 
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