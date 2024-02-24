https://ria.ru/20240224/ukraina-1929283319.html
Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу
Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу - РИА Новости, 24.02.2024
Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу
У Украины в ближайшие несколько лет нет реалистичного шанса на полную победу против России, а успешный мирный процесс приведет к болезненным уступкам со стороны РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:47
2024-02-24T15:47
2024-02-24T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_1187:987:3072:2047_1920x0_80_0_0_4c26e9e5c449a6fb1f7078ce027ba87c.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У Украины в ближайшие несколько лет нет реалистичного шанса на полную победу против России, а успешный мирный процесс приведет к болезненным уступкам со стороны Киева и Запада, пишет журнал Time. Как отмечает издание, в случае перехода Украины в оборону территориальный вопрос откладывается до предстоящих мирных переговоров. Рассуждения о том, что Киев может победить Россию и взять Крым путем нанесения ударов ракетами большой дальности, безумны, считает журнал. Для того, чтобы осуществить подобное, Украине нужно преимущество в живой силе и огневой мощи, которым она не обладает. "Американским чиновникам... нужно признать, что, даже если... помощь продолжится, реалистичного шанса на полную победу Украины в следующем году или через год нет", - отмечает журнал. По мнению издания, успешный мирный процесс на Украине, несомненно, потребует от Киева и Запада "болезненных уступок". Более того, каким бы болезненным ни был бы мирный договор сегодня, он будет еще более неприятным в случае продолжения конфликта и поражения Украины. "Потерянные украинские территории потеряны, а членство в НАТО бессмысленно, если альянс не готов отправить свои войска биться за Украину против России", - подчеркивается в материале.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_858:386:3072:2047_1920x0_80_0_0_823ead5fe49da10667be25f3726efe0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, НАТО
Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу
Time: даже если помощь США продолжится, шанса на полную победу Украины пока нет
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
У Украины в ближайшие несколько лет нет реалистичного шанса на полную победу против России, а успешный мирный процесс приведет к болезненным уступкам со стороны Киева и Запада, пишет журнал Time
.
Как отмечает издание, в случае перехода Украины в оборону территориальный вопрос откладывается до предстоящих мирных переговоров. Рассуждения о том, что Киев может победить Россию и взять Крым путем нанесения ударов ракетами большой дальности, безумны, считает журнал. Для того, чтобы осуществить подобное, Украине нужно преимущество в живой силе и огневой мощи, которым она не обладает.
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
"Американским чиновникам... нужно признать, что, даже если... помощь продолжится, реалистичного шанса на полную победу Украины в следующем году или через год нет", - отмечает журнал.
По мнению издания, успешный мирный процесс на Украине, несомненно, потребует от Киева и Запада "болезненных уступок". Более того, каким бы болезненным ни был бы мирный договор сегодня, он будет еще более неприятным в случае продолжения конфликта и поражения Украины.
"Потерянные украинские территории потеряны, а членство в НАТО
бессмысленно, если альянс не готов отправить свои войска биться за Украину против России", - подчеркивается в материале.
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда