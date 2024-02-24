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Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу - РИА Новости, 24.02.2024
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15:47 24.02.2024 (обновлено: 16:06 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929283319.html
Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу
Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу - РИА Новости, 24.02.2024
Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу
У Украины в ближайшие несколько лет нет реалистичного шанса на полную победу против России, а успешный мирный процесс приведет к болезненным уступкам со стороны РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:47
2024-02-24T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У Украины в ближайшие несколько лет нет реалистичного шанса на полную победу против России, а успешный мирный процесс приведет к болезненным уступкам со стороны Киева и Запада, пишет журнал Time. Как отмечает издание, в случае перехода Украины в оборону территориальный вопрос откладывается до предстоящих мирных переговоров. Рассуждения о том, что Киев может победить Россию и взять Крым путем нанесения ударов ракетами большой дальности, безумны, считает журнал. Для того, чтобы осуществить подобное, Украине нужно преимущество в живой силе и огневой мощи, которым она не обладает. "Американским чиновникам... нужно признать, что, даже если... помощь продолжится, реалистичного шанса на полную победу Украины в следующем году или через год нет", - отмечает журнал. По мнению издания, успешный мирный процесс на Украине, несомненно, потребует от Киева и Запада "болезненных уступок". Более того, каким бы болезненным ни был бы мирный договор сегодня, он будет еще более неприятным в случае продолжения конфликта и поражения Украины. "Потерянные украинские территории потеряны, а членство в НАТО бессмысленно, если альянс не готов отправить свои войска биться за Украину против России", - подчеркивается в материале.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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в мире, украина, киев, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, НАТО
Американский журнал скептически оценил шансы Украины на победу

Time: даже если помощь США продолжится, шанса на полную победу Украины пока нет

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У Украины в ближайшие несколько лет нет реалистичного шанса на полную победу против России, а успешный мирный процесс приведет к болезненным уступкам со стороны Киева и Запада, пишет журнал Time.
Как отмечает издание, в случае перехода Украины в оборону территориальный вопрос откладывается до предстоящих мирных переговоров. Рассуждения о том, что Киев может победить Россию и взять Крым путем нанесения ударов ракетами большой дальности, безумны, считает журнал. Для того, чтобы осуществить подобное, Украине нужно преимущество в живой силе и огневой мощи, которым она не обладает.
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"Американским чиновникам... нужно признать, что, даже если... помощь продолжится, реалистичного шанса на полную победу Украины в следующем году или через год нет", - отмечает журнал.
По мнению издания, успешный мирный процесс на Украине, несомненно, потребует от Киева и Запада "болезненных уступок". Более того, каким бы болезненным ни был бы мирный договор сегодня, он будет еще более неприятным в случае продолжения конфликта и поражения Украины.
"Потерянные украинские территории потеряны, а членство в НАТО бессмысленно, если альянс не готов отправить свои войска биться за Украину против России", - подчеркивается в материале.
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