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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 24.02.2024
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15:05 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929279466.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 24.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:05
2024-02-24T15:05
в мире
украина
россия
николаев (украина)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины. "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html
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в мире, украина, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Николаев (Украина), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

ТСН: в Николаеве после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины.
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"Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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