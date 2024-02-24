https://ria.ru/20240224/ukraina-1929279466.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 24.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:05

2024-02-24T15:05

2024-02-24T15:05

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины. "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html

https://ria.ru/20240223/kherson-1929210233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины