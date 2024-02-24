Рейтинг@Mail.ru
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 24.02.2024 (обновлено: 13:08 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929263585.html
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского - РИА Новости, 24.02.2024
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского
В украинских властях в последние недели царит мрачная атмосфера, сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:47
2024-02-24T13:08
в мире
сша
россия
украина
майк джонсон
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_484:0:3197:1526_1920x0_80_0_0_5317a4abe66049dc1963be8630a6ef94.png
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В украинских властях в последние недели царит мрачная атмосфера, сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. "Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели &lt;...&gt; довольно мрачная, а недовольство ощутимое", — указало издание. При этом "почти все" в офисе убеждены, что США скоро передадут им помощь. "Он (офис. — Прим. ред.) также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель — подготовиться к эффективному использованию помощи, когда она будет доставлена", — добавил источник.На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240224/zelenskiy-1929230409.html
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929157263.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_2cb579f43412a0a5265a5b9bc23b963b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, майк джонсон, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, США, Россия, Украина, Майк Джонсон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского

Politico сообщила об унынии и ощутимом недовольстве в офисе Зеленского

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В украинских властях в последние недели царит мрачная атмосфера, сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.
"Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели <...> довольно мрачная, а недовольство ощутимое", — указало издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности, заявили в Крыму
02:15
При этом "почти все" в офисе убеждены, что США скоро передадут им помощь.
"Он (офис. — Прим. ред.) также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель — подготовиться к эффективному использованию помощи, когда она будет доставлена", — добавил источник.
На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Зеленский заявил о новом контрнаступлении
Вчера, 15:11
 
В миреСШАРоссияУкраинаМайк ДжонсонВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала