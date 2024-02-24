https://ria.ru/20240224/ukraina-1929263585.html

СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского

СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского - РИА Новости, 24.02.2024

СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского

В украинских властях в последние недели царит мрачная атмосфера, сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:47

2024-02-24T12:47

2024-02-24T13:08

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В украинских властях в последние недели царит мрачная атмосфера, сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. "Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели <...> довольно мрачная, а недовольство ощутимое", — указало издание. При этом "почти все" в офисе убеждены, что США скоро передадут им помощь. "Он (офис. — Прим. ред.) также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель — подготовиться к эффективному использованию помощи, когда она будет доставлена", — добавил источник.На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240224/zelenskiy-1929230409.html

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929157263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, майк джонсон, владимир зеленский, сергей лавров, нато