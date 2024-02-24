https://ria.ru/20240224/ukraina-1929263585.html
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского - РИА Новости, 24.02.2024
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского
В украинских властях в последние недели царит мрачная атмосфера, сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:47
2024-02-24T12:47
2024-02-24T13:08
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В украинских властях в последние недели царит мрачная атмосфера, сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского. "Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели <...> довольно мрачная, а недовольство ощутимое", — указало издание. При этом "почти все" в офисе убеждены, что США скоро передадут им помощь. "Он (офис. — Прим. ред.) также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель — подготовиться к эффективному использованию помощи, когда она будет доставлена", — добавил источник.На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, майк джонсон, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, США, Россия, Украина, Майк Джонсон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
СМИ пишут об унынии в офисе Зеленского
Politico сообщила об унынии и ощутимом недовольстве в офисе Зеленского
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В украинских властях в последние недели царит мрачная атмосфера, сообщила газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.
"Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели <...> довольно мрачная, а недовольство ощутимое", — указало издание.
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При этом "почти все" в офисе убеждены, что США
скоро передадут им помощь.
"Он (офис. — Прим. ред.) также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель — подготовиться к эффективному использованию помощи, когда она будет доставлена", — добавил источник.
На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон
отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой
.
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