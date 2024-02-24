https://ria.ru/20240224/ukraina-1929261440.html
В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде
В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде - РИА Новости, 24.02.2024
В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что, по его мнению, в нынешнем году начнется активный распад Украины. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:17
2024-02-24T12:17
2024-02-24T12:17
в мире
украина
россия
владимир константинов
василий небензя
миллет
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что, по его мнению, в нынешнем году начнется активный распад Украины. "Мое мнение - в этом году мы будем наблюдать фазу активного распада, когда Украина посыплется изнутри. Скрепы, которые держали Украину, все эти красивые картинки с Евросоюзом... Евросоюзу они (украинцы - ред.) нужны только как солдаты, которых необходимо утилизировать на поле боя. Это было понятно всем с первого дня", - сказал Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет". По его словам, неважно, на сколько частей распадется Украина, главное, чтобы с ее территории не исходила угроза для России. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, от которой не исходит угроза для РФ, на достижение этих целей и направлена СВО.
https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6e57082962f28ea658ab1e814a3acef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир константинов, василий небензя, миллет, оон
В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов, Василий Небензя, Миллет, ООН
В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде
Глава крымского парламента предупредил Украину о грядущем распаде