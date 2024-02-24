https://ria.ru/20240224/ukraina-1929261440.html

В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде

В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде - РИА Новости, 24.02.2024

В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что, по его мнению, в нынешнем году начнется активный распад Украины. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:17

2024-02-24T12:17

2024-02-24T12:17

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что, по его мнению, в нынешнем году начнется активный распад Украины. "Мое мнение - в этом году мы будем наблюдать фазу активного распада, когда Украина посыплется изнутри. Скрепы, которые держали Украину, все эти красивые картинки с Евросоюзом... Евросоюзу они (украинцы - ред.) нужны только как солдаты, которых необходимо утилизировать на поле боя. Это было понятно всем с первого дня", - сказал Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет". По его словам, неважно, на сколько частей распадется Украина, главное, чтобы с ее территории не исходила угроза для России. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, от которой не исходит угроза для РФ, на достижение этих целей и направлена СВО.

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, владимир константинов, василий небензя, миллет, оон