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В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде - РИА Новости, 24.02.2024
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12:17 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929261440.html
В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде
В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде - РИА Новости, 24.02.2024
В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что, по его мнению, в нынешнем году начнется активный распад Украины. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:17
2024-02-24T12:17
в мире
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россия
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василий небензя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что, по его мнению, в нынешнем году начнется активный распад Украины. "Мое мнение - в этом году мы будем наблюдать фазу активного распада, когда Украина посыплется изнутри. Скрепы, которые держали Украину, все эти красивые картинки с Евросоюзом... Евросоюзу они (украинцы - ред.) нужны только как солдаты, которых необходимо утилизировать на поле боя. Это было понятно всем с первого дня", - сказал Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет". По его словам, неважно, на сколько частей распадется Украина, главное, чтобы с ее территории не исходила угроза для России. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, от которой не исходит угроза для РФ, на достижение этих целей и направлена СВО.
https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html
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в мире, украина, россия, владимир константинов, василий небензя, миллет, оон
В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов, Василий Небензя, Миллет, ООН
В Крыму предупредили Украину о грядущем распаде

Глава крымского парламента предупредил Украину о грядущем распаде

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что, по его мнению, в нынешнем году начнется активный распад Украины.
"Мое мнение - в этом году мы будем наблюдать фазу активного распада, когда Украина посыплется изнутри. Скрепы, которые держали Украину, все эти красивые картинки с Евросоюзом... Евросоюзу они (украинцы - ред.) нужны только как солдаты, которых необходимо утилизировать на поле боя. Это было понятно всем с первого дня", - сказал Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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По его словам, неважно, на сколько частей распадется Украина, главное, чтобы с ее территории не исходила угроза для России.
Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, от которой не исходит угроза для РФ, на достижение этих целей и направлена СВО.
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В миреУкраинаРоссияВладимир КонстантиновВасилий НебензяМиллетООН
 
 
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