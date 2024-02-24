https://ria.ru/20240224/ukraina-1929256582.html

МИД Швейцарии заявил о существовании десяти мирных планов по Украине

МИД Швейцарии заявил о существовании десяти мирных планов по Украине - РИА Новости, 24.02.2024

МИД Швейцарии заявил о существовании десяти мирных планов по Украине

В мире существует около десяти мирных планов по урегулированию на Украине, шесть или семь из которых являются публичными, а остальные пока засекречены, заявил... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:24

2024-02-24T11:24

2024-02-24T11:24

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ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. В мире существует около десяти мирных планов по урегулированию на Украине, шесть или семь из которых являются публичными, а остальные пока засекречены, заявил журналистам в Нью-Йорке глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане... Зеленского из 10 пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие все еще остаются секретными", - сказал он. Кассис добавил, что цель мирной конференции по Украине, которую Швейцария хотела бы организовать, - "дать возможность изложить все эти идеи, проанализировать их, найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру". "США необходимы и заинтересованы в участии. Нужно будет подумать, как согласовать их участие с внутренней политикой (президентские выборы в ноябре - ред.). БРИКС - это плюс, потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса. Мы проведем эту конференцию только в том случае, если нам удастся охватить широкий подход", - уточнил дипломат, при этом он не упомянул и не выделил РФ в контексте БРИКС. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир путин, андрей ермак, брикс, евросоюз, нато