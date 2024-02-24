https://ria.ru/20240224/trevoga-1929277952.html
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2024
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:53
2024-02-24T14:53
2024-02-24T15:20
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Николаевской области, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области - в 14.11 мск. В 14.25 тревога раздалась в Кировоградской области. В остальных указанных регионах тревога была объявлена в 14.50.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще пяти украинских областях объявили воздушную тревогу